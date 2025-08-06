Gipsy Kings: Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını severek dinliyoruz

Grammy ödüllü grup Gipsy Kings by Andre Reyes, Didim'deki Apollon Tapınağı'nda klip çekti.Antik dönemin etkileyici yapılarından Apollon Tapınağı'nı ziyaret eden grup, tapınağın mistik atmosferinde Flamenko, Rumba, Pop ve Latin müziğini kendine özgü tarzlarıyla harmanladıkları şarkılarını söyledi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan grubun kurucusu Andre Reyes, ziyarete ilişkin "Apollon Tapınağı gibi çok özel bir mekanda şarkı söylemek ve klip çekmek, bizim için gerçekten çok keyifli bir deneyimdi." dedi.

Brezilya'dan Japonya'ya kadar çok geniş bir coğrafyada konser verdiklerini belirten Reyes, Türkiye turnesi kapsamında eylül ve ekimde İzmir, Bursa, İstanbul, Samsun, Ankara, Antalya, Mersin ve Gaziantep'te müzikseverlerle buluşacakları bilgisini paylaştı.

"EN CANLI HİSSETTİĞİMİZ AN SAHNEDE OLDUĞUMUZ ZAMAN"

Şarkılarını söylerken onlara ilham verenin insanların enerjisi olduğuna işaret eden Reyes, "Onların müziğimize duydukları sevgi… Her gün bizi ayakta tutan şey bu. Kendimizi en canlı hissettiğimiz an sahnede olduğumuz zaman. Ne zaman Türkiye'ye gelsek kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Bu bizim için çok kıymetli." ifadesini kullandı.

Reyes, yaptıkları müziği "tutkulu" ve "gelenekle geleceğin harmanı" olarak tanımlayarak, "Samimi olarak. Bizim müziğimiz doğrudan kalbe konuşur. Kaç yaşında olduğunuzun bir önemi yok. Ailemiz bizim köklerimiz. Onlar olmadan çaldığımız şeyde bir gerçeklik olmazdı. Bugünlere geldiysek, tam da bu yüzden, biz müziği hayatın her alanında yaşayan bir aileyiz." diye konuştu.

"HAKAN ALTUN'UN 'BİR TELEFON' ŞARKISINI SEVEREK DİNLİYORUZ"

Türkiye'de müzikseverlerin kendilerine gösterdikleri ilgiden çok memnun olduklarını ifade eden Reyes, şunları kaydetti:

"Türkiye'deki konserlerimiz biraz da bu yüzden çok keyifli geçiyor. Karşılıklı performansa dönüşüyor. Türkiye'de bizim müziğimizi seven çok sanatçı var. Simge Sağın mesela birçok parçasında çingene müziğinin ritimlerini kullanıyor. Bu da bizim için sevindirici oluyor. Ayrıca Hakan Altun'un 'Bir Telefon' şarkısını çok severek dinliyoruz. İstanbul'daki konserimizde belki beraber söyleriz."