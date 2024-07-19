Giresun yaylalarından fışkırıyor: Kavurması, turşusu, kızartması yapılıyor...

Yayınlanma: 19.07.2024 - 17:40

Güncelleme: 19.07.2024 - 17:40

Giresun'un Espiye ilçesine bağlı Avluca köyü Çayıryayla'da mantar bolluğu yaşanan yaylalar arasında yer alıyor. Geçen yıllara göre bu sene mantar bereketi yaşandığını belirten yayla sakinlerinden Kadir Besli, mevsim şartlarının mantar oluşumu için uygun olduğunu ifade etti.

Besli, “Bu sene mantar olması için mevsim şartları çok iyi geçti. Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda havalar kurak gittiği için mantar olmamıştı. Bu sene tam mantar havası oldu. Bizim buralarda öyle zehirli mantarlar olmaz. Daha doğrusu bugüne kadar Espiye Çayıryayla'da mantar zehirlenmesi yaşanmadı ancak yine de dikkatli olmak gerekir. Bu nedenle biz büyüklerimizden gördüğümüz, bildiğimiz mantarları topluyoruz. Büyüklerimizin bize 'al' dediklerini alıyor 'alma' dediklerini toplamıyoruz. Özellikle çam ağacı diplerinde yetişen mantarlara büyük ilgi gösteriliyor” dedi.

Mantarın birçok çeşit yemeği olduğunu anlatan Fadime Aycı ise “Topladığımız mantarlar soframızın en önemli menüsü oluyor. Oldukça doğal olan mantarın kavurmasını, közde kızartması veya başka yemeklere katılması gibi birçok çeşidini yapıyoruz. En önemlisi de ilerleyen zamanlarda yemek için turşusunu yapıyoruz. Bizim buralarda mantar turşusu çok sevilerek tüketiliyor. Özellikle yaptığımız mantar turşularını İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Sakarya gibi illerde yoğun olarak yaşayan gurbetçilerimize gönderiyoruz” diye konuştu.