Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali kapılarını açtı

Yayınlanma: 29.04.2023 - 12:57

Güncelleme: 29.04.2023 - 12:57

Merkezefendi Belediyesi’nin üretici kadınlara destekleri devam ediyor. Girişimci kadınlara ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda destek olmak amacıyla hayata geçirilen ve geleneksel hale gelen ‘Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin dördüncüsü açılışı yoğun katılımla gerçekleştirildi. Büyük bir coşkuyla başlayan festival açılışında Ritmin Melekleri isimli kadınlar birbirinden güzel parçaları darbuka ile çalarak konser verdi. Kadınlardan oluşan müzik grubu büyük beğeni topladı. Açılışın ardından Başkan Doğan, stantları teker teker ziyaret ederek girişimci kadınlar ile sohbet etti.

Dördüncü defa düzenlenen festivalde 250’yi aşkın stant bulunuyor ve üreten kadınlar ürünlerini satışa sunuyor. Festival tüm hızıyla devam ederken saat 19.00’da ise Merkezefendi Belediye Orkestrası ve Türk Halk Müziği Korosu konser verecek.

Etkinliğe, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, Cumhuriyet Halk Partisi Denizli Milletvekili Adayı Sema Silkin Ün ve Ayşe Hazer, İyi Parti Denizli Milletvekili Adayı İbrahim Şenel, TİP Denizli Milletvekili Adayı Yağmur Yalçın, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, sivil toplum kuruluşlarının ve derneklerin temsilcileri, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“KADINLARIMIZIN YÜZÜ GÜLSÜN İSTİYORUZ”

Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivali’nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini dile getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimizin bu yıl dördüncüsünü düzenliyoruz. Sizlerle beraber burada eğlenirken gözlerim doldu. Çünkü, ilk bu festivali yapmaya başlarken acaba nasıl olur? Satışlar olur mu? Buraya gelen kadınlarımızı memnun edebilir miyiz? Onların değerli emeklerinin karşılığını verebilir miyiz? Diye düşünürken, bugün itibariyle yüzlerce kadın arkadaşımızla Girişimci Kadınlar ve El Emeği Festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Bizlere güvendiğiniz için siz hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Kadının güçlü, özgür, mutlu ve öz güvenli olması için bu festivalleri düzenliyoruz. Biz kadınlar evden çıksın, üretimin içinde olsun, sosyalleşsin, bir biriyle dertleşsin, hiç bir şeyi içine atmasın ve yüzü gülsün istiyoruz. Buradan kadınlarımıza da bir şey söylemek istiyorum 'Kadın Kadının Kurdu Değil, Kadın Kadının Yurdu Olmalıdır'. Kadın ne kadar mutluysa, kadın ne kadar aydınlanıyorsa o evdeki çocuk da aydınlanacaktır. Hepinize iyi festivaller bol eğlenceler ve bol kazançlar diliyorum" dedi.

“ÜRETEN KADINLARIMIZIN YANINDAYIZ”

Kadının olduğu her festivalin çok önemli olduğunu belirten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, “Bu güzel kalabalığı ve bu güzel insanları burada bir araya getiren Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’a çok teşekkür ediyorum. Bu festival sayesinde girişimci kadınlar el emeği ürünlerini sergileyip satma imkânı buluyor. Herkes çok mutlu ve çok heyecanlı. Bu festivale katılan tüm hemşehrilerimize ve üreten kadınlarımıza teşekkür ediyorum. Biz her zaman üreten kadının yanındayız” diye konuştu.