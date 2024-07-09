Yayınlanma: 09.07.2024 - 22:58

Güncelleme: 09.07.2024 - 22:58

Bazı manipülasyon türlerinin fark edilmesi zor olabilir, özellikle de gizli olduğunda ve siz de bu duruma dahil olduğunuzda. Gizli manipülasyon, insanların düşüncelerini, hislerini ve davranışlarını etkileyebilmek için incelikli yöntemler kullanmayı ifade eder. Peki, hangi belirtiler bu durumun olduğunu gösterir? İşte gizli bir manipülatör olduğunuzu gösteren 7 işaret...

GİZLİ BİR MANİPÜLATÖR OLDUĞUNUZU GÖSTEREN 7 İŞARET

1. Sık sık başkalarını övmek:

İnsanlara iltifat etmek, onların onayını kazanarak kendi amacınıza ulaşmanın bir yolu olabilir. Örneğin, bir işletme sahibini size indirim yapması için "dalkavukluk" yaparak kandırıyor olabilirsiniz. İltifatlarınız her ne kadar samimi görünse de, karşınızdaki kişiden bir şey istemeseydiniz bu sözleri söylemeyeceğinizi fark edersiniz.

2. Kelimeleri çok dikkatli seçmek:

Zihniniz, istediğiniz sonuçları elde etmek için çeşitli stratejiler geliştirir. Örneğin, partnerinizi doğru sempati ve suçluluk karışımıyla etkilemeyi planlayarak istemediğiniz bir etkinlikten nasıl kaçınacağınızı zihinsel olarak prova edebilirsiniz. Etkinlikten hoşlanmadığınızı dürüstçe söylemek yerine, uzun sürüş mesafesi veya evcil hayvan bakıcısı bulmanın zorluğu gibi başka faktörleri öne sürersiniz. Böylece, partneriniz gerçek dileklerinizin ardındaki sebepleri bilmemiş olur.

3. Onay alma zorunluluğu duymak:

Eğer bu duyguyu taşıyorsanız, sizin için beğenilmek ve başkalarını memnun etmekten daha önemli çok az şey vardır. Onay almak; arkadaşlık, statü, özsaygı veya mali ödüller gibi istediğinizi elde etmeye yönelik (muhtemelen bilinçsiz) bir stratejidir. Bu motivasyon, partnerinize bir iyilik yapmak gibi incelikli manipülasyonlara yol açabilir; bu onun gününü güzelleştirmek için değil, sizi sevmesini ve sizin hakkınızda iyi düşünmesini sağlamak içindir.

4. Davranışları kimin orada olduğuna bağlı olarak büyük ölçüde değiştirmek:

Herkes, diğer insanların varlığından etkilenir, ancak eylemleriniz büyük ölçüde etrafınızdaki kişilere bağlı olarak değişebilir. Örneğin, randevunuzda iyi bir izlenim bırakmak için garsonlara karşı daha nazik davranabilir ya da biri sizi izlerken daha çok çalışabilirsiniz. Hatta birisinin gelmesini bekleyip, bu kişinin önünde bir görevi yaparak "puan" kazanmayı umabilirsiniz.

5. Bilgiyi seçerek paylaşmak:

Örneğin, gerçekten bir restorana gitmek istiyorsanız ancak partnerinizin de bunu isteyip istemediğinden emin değilseniz, tüm olumlu değerlendirmeleri vurgulayıp olumsuz değerlendirmeleri paylaşmazsınız. Diğer kişinin bildiklerini kontrol etmek, durumu kontrol etmenize yardımcı olacağından bu durumu değerlendirirsiniz. Bu şekilde, partnerinizin sizinle aynı fikirde olmasını sağlamak için bilgi manipülasyonu yapmış olursunuz.

6. Her zaman "iyi" olmaya çalışmak:

Başkalarının sizi nazik, düşünceli, bencil olmayan, dürüst ve iyi bir insan olarak görmesi sizin için çok önemlidir. Bir yanınız gerçekten iyi ve terbiyeli olmayı önemsiyor olsa da, iyi olma motivasyonunuzun büyük bir kısmı istediğinizi elde etmeye dayanır. Bu nedenle, olumsuz duyguları bastırıp mutlu bir yüz ifadesi takınma eğiliminde olabilirsiniz ya da bir şeye üzülseniz bile her şey yolundaymış gibi davranabilirsiniz.

7. Sık sık kırgın hissetmek:

Gizli manipülasyonun en büyük dezavantajlarından biri, örtülü veya açık zihinsel anlaşmalara dayanmasıdır. Eğer davranışlarınız diğer kişiden bir şeyler almak üzere tasarlanmışsa ve bu beklentiler karşılanmazsa, öfke ve kırgınlık hissedebilirsiniz. Farkında olmadan, duygularınızın kontrolünü, başkalarının sizin istediklerinizi yapıp yapmamasına bağlı olarak onlara teslim edebilirsiniz.