Gizli hastalık tırnaklarda görülüyor: Tedavi edilmezse kalp yetmezliğine götürebilir

Her yıl yaklaşık 1.500 kişiye teşhis edilen endokardit, kalp odacıklarını ve kapakçıklarını hedef alan nadir ancak ölümcül olabilen bir enfeksiyondur. British Heart Foundation’a (BHF) göre, bu hastalığın erken dönemde fark edilmesi yaşamsal önem taşıyor. Ancak belirtiler çoğu zaman doğrudan kalp hastalığını çağrıştırmıyor. Uzmanlar, özellikle tırnak altındaki koyu renkli çizgilerin bu hastalığın habercisi olabileceği konusunda uyarıyor.

TIRNAK ALTINDA BELİREN ÇİZGİLER: SESSİZ ALARM

BHF, endokarditin ilk belirtilerinden birinin tırnaklarda beliren "ince koyu çizgiler" olabileceğini söylüyor. Splinter hemoraji adı verilen bu durum, tırnağın uzama yönünde ilerleyen kırmızımsı-kahverengi çizgiler şeklinde görülür. Genellikle küçük kan pıhtılarının tırnak altındaki kılcal damarları tıkamasıyla oluşur.

Bu çizgiler fiziksel travmalar (tırnağı sert bir yere çarpma gibi), diyabet ya da aspirin gibi kanı sulandırıcı ilaçlara bağlı da gelişebilir. Ancak hiçbir dış etken olmadan birden fazla tırnakta bu belirti görülüyorsa, en kısa sürede doktora başvurulması öneriliyor.

CİLTTEKİ DİĞER BELİRTİLER DE ÖNEMLİ

Endokardit yalnızca tırnaklarda değil, ciltte de çeşitli belirtiler verebilir:

Deride küçük, koyu renkli lekeler

Parmak uçlarında veya ayak parmaklarında ağrılı kırmızı kabartılar

SOLUK CİLT GÖRÜNÜMÜ

Bu dış belirtilerin yanı sıra grip benzeri hafif ateş, halsizlik, kas ağrıları gibi daha genel semptomlar da görülebilir. Hastalığın haftalar içinde sinsi bir şekilde ilerlemesi veya birden ortaya çıkması tanıyı zorlaştırabilir.

TEDAVİ EDİLMEZSE KALP YETMEZLİĞİ VE FELÇ RİSKİ ARTIYOR

BHF, enfeksiyon tedavi edilmediği takdirde kalpte ciddi hasara yol açabileceğini ve kalp yetmezliği ile felç riskini artırabileceğini belirtiyor.

Hastalık genellikle antibiyotik tedavisiyle kontrol altına alınabiliyor. Ancak bazı ileri vakalarda kalp kapakçıklarındaki hasarın giderilmesi veya oluşan apselerin alınması için cerrahi müdahale gerekebiliyor.

AĞIZ VE EL TEMİZLİĞİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Enfeksiyon riskini azaltmanın en etkili yollarından biri hijyen. Ağız ve diş sağlığına dikkat edilmemesi, ağız yoluyla kana karışan bakterilerin kalp zarına ulaşmasına neden olabiliyor. BHF, düzenli el temizliğinin yanı sıra ağız içi enfeksiyonların da ihmal edilmemesi gerektiğinin altını çiziyor.