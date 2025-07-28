Gökalp İçer kimdir? ICRYPEX Başkanı Gökalp İçer kaç yaşında, nereli? Gökalp İçer neden gözaltına alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ICRYPEX Yönetim Kurulu Başkanı Gökalp İçer hakkında soruşturma başlatıldı. Peki, Gökalp İçer kimdir? Gökalp İçer kaç yaşında, nereli? Gökalp İçer neden gözaltına alındı?

GÖKALP İÇER KİMDİR?

Gökalp İçer, 1982 yılında İzmir’de doğdu. Eğitim hayatına Maltepe Askeri Lisesi'nde başlayan İçer, ardından Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Subay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görev yaptı. Komando Temel Kursu’nu tamamladıktan sonra, İç Güvenlik ve sınır ötesi operasyon bölgelerinde üç yıl boyunca 1. Komando Kol Komutanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında ordudan ayrıldı.

GÖKALP İÇER'İN FİNANS KARİYERİ

2008 yılında finans sektörüne yönelen İçer, Forex piyasalarında Trader olarak çalışmaya başladı. Bu alandaki deneyimiyle birlikte farklı finans kurumlarında FX departmanlarında dealerlık, eğitmenlik ve takım liderliği gibi görevlerde bulundu. Boğaziçi Üniversitesi Finans Mühendisliği yüksek lisans programını tamamladı. Yeditepe Üniversitesi'nde başladığı Finansal Ekonomi doktora programını ise tamamlamadı.

Finans alanındaki çeşitli görevlerinin ardından, Mart 2016 ile Ekim 2017 arasında Reel Kapital Menkul Değerler’de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak çalıştı. Nisan 2018’de ICRYPEX Bilişim A.Ş.’yi kurdu.

ICRYPEX, Türkiye merkezli bir kripto para platformu olarak faaliyet göstermektedir. Şirketin Londra, Toronto ve Dubai’de ofisleri bulunurken; Latin Amerika’da Brezilya ve Afrika’da Güney Afrika pazarlarında genişleme faaliyetleri sürmektedir.

GÖKALP İÇER NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada “uyuşturucu madde kullanımı"ndan dolayı hastaneye kaldırılan ve hastanede yoğun bakımda olan ve halen hayati tehlikesi devam eden G.Ç. isimli kişiye “uyuşturucu madde temin ederek kullanmasını sağlayan” Gökalp İçer hakkında “uyuşturucu madde temin etme” ve “olası kastla öldürmeye teşebbüs” etme suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.