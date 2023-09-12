Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:14

Güncelleme: 12.09.2023 - 11:14

Son olarak Ömer dizinde yer alan Gökçe Bahadır'ın hayatı ve kariyeri yurttaşları meraklandırdı. Başarılı oyuncu hakkında arama motorlarında araştırmalar başladı. Peki, Gökçe Bahadır kimdir, kaç yaşında, nereli? Gökçe Bahadır Ömer dizisinden ayrıldı mı? Gökçe Bahadır hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

GÖKÇE BAHADIR KİMDİR?

Gökçe Bahadır, 9 Kasım 1981 tarihinde İstanbul'da doğdu. Liseden mezun olduktan sonra alternatif eğitim kurumu olan Akademi İstanbul'da radyo ve televizyonculuk alanında eğitim aldı.Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Öğrenciliği sırasında Fenerbahçe FM'de radyo programı sundu. Mezun olduktan sonra Best TV'de VJ'lik, ardından Show TV'de yayımlanan Sinyal programının sunuculuğunu yaptı.

Tatlı Hayat, Beşik Kertmesi, Mühürlü Güller gibi dizilerde bölüm oyunculuğu yaptı. Hayat Bilgisi dizisinde "Törpü" karakterini canlandırdı ve geniş kitlelerce tanındı. Gökçe Bahadır, daha sonra Digiturk'te yayımlanan JoJo adlı çocuk programını sundu.

Yaprak Dökümü dizisinde Leyla karakterini canlandırmıştır. Kanal D'de yayımlanan Kayıp Şehir dizisindeki performansı ile daha ünlenen sanatçı, bu dizideki rolü ile ödüller kazandı. Aramızda Kalsın isimli dizide Yadigâr karakterini, Hatırla Gönül dizisinde Gönül karakterini canlandırdı. 2017 yılında Kanal D'de yayınlanan Adı Efsane dizisinde başrolü üstlenen oyuncu, 20. bölümde diziden ayrıldı. 2017-2018 yılları arasında Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler adlı televizyon dizisinde jinekolog Oya Toksöz, 2021 yapımı Kulüp adlı internet dizisinde Matilda karakterini canlandırdı. Daha sonra ise, 2021-2022 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Evlilik Hakkında Her Şey dizisinde Avukat Azra karakterini canlandırdı.

GÖKÇE BAHADIR EVLİ Mİ?

Kemal Sunal'ın oğlu oyuncu ve sunucu Ali Sunal ile 22 Temmuz 2011 tarihinde evlendi. Çift, 23 Şubat 2012 tarihinde boşandı. Ardından, 25 Şubat 2022 tarihinde müzisyen Emir Ersoy ile evlendi.

GÖKÇE BAHADIR'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER NELER?

2000 Evdeki Yabancı

2001 Tatlı Hayat

2002 Beşik Kertmesi

2003 Mühürlü Güller

2003-2005 Hayat Bilgisi

2005 Yine de Aşığım

2006-2010 Yaprak Dökümü

2011 Sensiz Olmaz

2012-2013 Kayıp Şehir

2013-2015 Aramızda Kalsın

2015-2016 Hatırla Gönül

2017 Adı Efsane

2017-2018 Ufak Tefek Cinayetler

2020 Menajerimi Ara

2021-2022 Evlilik Hakkında Her Şey

2023-günümüz Ömer

??????GÖKÇE BAHADIR ÖMER DİZİSİNDEN AYRILIYOR MU?

Başrollerinde Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı, Barış Falay, Serpil Gül, Merve Dizdar'ın yer aldığı Ömer dizisinde yeni sezonun kötü sürprizi geldi. Senaryo gereği Amerika'ya giden Gökçe Bahadır'ın Ömer dizisinden ayrıldığı iddia edildi. Ancak henüz oyuncudan kesin bir açıklama gelmiş değil. Gökçe Bahadır'ın ayrılığı Ömer dizisinde büyük bir kayıp olarak görülüyor.