Yayınlanma: 10.09.2023 - 09:57

Güncelleme: 10.09.2023 - 09:57

Ecem Karavus hakkında çıkan şiddet haberiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapam Ecem Karavus'ın hayatı merak edilldi. Peki, Ecem Karavus kimdir, kaç yaşında, nereli? Ecem Karavus hangi dizi ve filmlerde rol aldı?

ECEM KARAVUS KİMDİR?

Ecem Karavus, 9 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Sarıyer'de dünyaya geldi. Daha sonra ailesiyle Antalya’ya taşınmak zorunda kalan oyuncu, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı kazanıp yeniden İstanbul’a döndü.

İlk oyunculuk deneyimini 2011 yılında rol aldığı Dinle Sevgili dizisi ile yaşamış; Muhteşem Yüzyıl, Pis Yedili, Alın Yazım ve Hayati ve Diğerleri dizilerinin dışında, Vezir Parmağı, Bayram Abi, Alın Yazım ve 9 On gibi sinema filmlerinde rol aldı.

Son olarak 2017 yılında yayınlanan Hayati ve Diğerleri dizisinde Filiz karakterini canlandıran Ecem Karavus, 1.70 metre boyunda ve Koç burcudur.

ECEM KARAVUS HANGİ DİZİ VE FİLMLERDE ROL ALDI?

2017 – Hayati ve Diğerleri (Filiz) (TV Dizisi)

2016 – Vezir Parmağı (Dilruba) (Sinema Filmi)

2016 – Bayram Abi (Sinem) (Sinema Fimi)

2014-2015 – Alın Yazım (Sevgi) (TV Dizisi)

2014 – 9on (Sibel) (Sinema Filmi)

2011-2013 – Pis Yedili (Alis) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (TV Dizisi)

2011 – Dinle Sevgili (Mary) (TV Dizisi)

ECEM KARAVUS'TAN ŞİDDET İTİRAFI

Ecem Karavus, bir video çekerek ailesinden psikolojik şiddet gördüğünü söyledi. "Aile içi psikolojik ve ekonomik şiddetin çok kötü bir örneğini yaşıyorum. 50 gündür kişisel eşyalarıma ve engelli kedilerime ulaşamıyorum" diyen oyuncuya, ünlü isimlerden destek yorumları geldi.