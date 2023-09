Yayınlanma: 11.09.2023 - 14:03

Güncelleme: 11.09.2023 - 14:03

Survivor All Star 2024'ün altıncı yarışmacısı belli oldu. Acun Ilıcalı, altıncı yarışmacının Damla Can olduğunu duyurdu. Peki, Damla Can kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor 2024 Damla Can ne iş yapıyor?

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can, 1990 yılında doğdu. Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştı.

DAMLA CAN SURVİVOR'A KAÇ KEZ KATILDI?

Damla Can daha önce 2017 ve 2019 yıllarında Survivor'da mücadele etmişti. Sevilen yarışmacı, Survivor'dan sonra da TV8 ekranlarında Survivor Panoroma programında yorumculuk yapmıştı.