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Gonca Vuslateri kızı için kendini sakatladı!

Gonca Vuslateri kızı için kendini sakatladı!

1.07.2025 10:15:00
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Haber Merkezi
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Gonca Vuslateri kızı için kendini sakatladı!

Kızı Asya’nın uyanması üzerine telaşla koşan Gonca Vuslateri, talihsiz bir şekilde sakatlandı. Ünlü oyuncunun bacağına atel takıldı, paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Nisan ayında kızı Asya’yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, annelik sürecinde yaşadığı bir kazayı takipçileriyle paylaştı.

Mart 2024’te Levent Yaşar ile dünyaevine giren ve nisan ayında kızı Asya’yı dünyaya getiren Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızı uyanınca ona yetişmek için koşarken sakatlandığını açıkladı.

Bacağına atel takılmış halde çekilen bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, “Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma” ifadelerini kullandı.


Vuslateri’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri oyuncuya “geçmiş olsun” mesajları yağdırdı.

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