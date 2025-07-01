Gonca Vuslateri kızı için kendini sakatladı!

Nisan ayında kızı Asya’yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşayan oyuncu Gonca Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Ünlü oyuncu, annelik sürecinde yaşadığı bir kazayı takipçileriyle paylaştı.

Mart 2024’te Levent Yaşar ile dünyaevine giren ve nisan ayında kızı Asya’yı dünyaya getiren Vuslateri, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kızı uyanınca ona yetişmek için koşarken sakatlandığını açıkladı.

Bacağına atel takılmış halde çekilen bir fotoğrafını yayınlayan oyuncu, “Uyandı diye koşarken kendimi sakatladım. Ama gel de sakatlanma” ifadelerini kullandı.





Vuslateri’nin paylaşımı kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Takipçileri oyuncuya “geçmiş olsun” mesajları yağdırdı.