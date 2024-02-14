Google 14 Şubat Sevgililer Günü'nü oyunla kutladı

Yayınlanma: 14.02.2024 - 10:52

Güncelleme: 14.02.2024 - 10:52

Google Doodle, 2024 Sevgililer Günü'nü özel bir bilimsel oyunla kutladı. İşte, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel Google'dan Doodle sürpriz oyunu...

Google, bu Sevgililer Günü'nde "diatomik bağların" yaratılmasına odaklanan etkileşimli bir Doodle sundu. Gönderi, diatomik moleküllerin iki atom arasındaki bir bağ yoluyla oluştuğunu belirterek arkasındaki kimyayı aydınlattı.

Bu yılın Doodle'ı sizi kimya dünyasına götürecek ve mükemmel element eşleşmenizi ortaya çıkaracak.

KİMYANIZI BİRLEŞTİRİYOR

İnternet kullanıcıları, Google ana sayfasına girdiklerinde, Sevgililer Günü'ne özel hazırlanan oyun "doodle"ı ile karşılaşıyor ve bu oyunu oynayabiliyor.

"Cu Pd" olarak adlandırılan etkileşimli Doodle, meraklılara tercih ettikleri öğeyi seçme fırsatı sunarak onları bir dizi ilgi çekici oyuna yönlendiriyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. İnternet kullanıcıları, özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.