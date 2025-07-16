Google’ın gizemli butonu: “Kendimi Şanslı Hissediyorum” ne işe yarar?

İnternette bir şey ararken hepimizin gözüne ilişen, ama çoğumuzun merak edip de nadiren tıkladığı bir buton: “Kendimi şanslı hissediyorum”. Peki, bu buton tam olarak ne işe yarıyor?

Google’ın en ikonik detaylarından biri olan bu buton, aslında 1998’de, arama motorunun kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıcı deneyimine “bir doz eğlence ve sürpriz” katmak için tasarlandı.

BUTONA TIKLAYINCA NE OLUYOR?

Normalde Google’da bir kelime aradığınızda, binlerce hatta milyonlarca sonuçla karşılaşırsınız.

Ama “Kendimi şanslı hissediyorum” butonuna bastığınızda, sizi doğrudan en çok tıklanan ilk sonuca götürür; arama sonuç sayfasını tamamen atlar.

Yani “Google, bana zaman kaybettirme; en iyisini direkt göster” demenin kısa yolu!

PEKİ BU BUTON NEDEN VAR?

Google’a göre bu buton, teknolojiyi sadece hızlı ve etkili değil, aynı zamanda eğlenceli ve insana dokunan bir hale getirmek için kondu.

Kullanıcıların keşif ruhunu ve sürprizleri sevmesini temsil ediyor.

DAHA AZ KULLANILIYOR, AMA KALDIRILMIYOR

Google verilerine göre, “Kendimi şanslı hissediyorum” butonuna tıklayanların sayısı oldukça düşük.

Buna rağmen şirket, markanın ruhunu temsil ettiği ve “Google’ı Google yapan detaylardan biri olduğu” için butonu kaldırmıyor.

BUGÜN DAHA EĞLENCELİ

Günümüzde bu buton, bazı özel günlerde Google Doodle’lar gibi sürpriz sayfalara da yönlendirebiliyor.

Mesela doğum gününüzde tıklarsanız, sizi Google’ın doğum günü sürpriz ekranına götürebiliyor.