Google, yapay zekâ tabanlı teknolojilerle dijital dünyayı dönüştürmeye devam ediyor. Peki, Google Veo 3 nedir? Yapay zeka destekli video oluşturma aracı nasıl kullanılır?

GOOGLE VEO 3 NEDİR?

Google Veo 3, kullanıcıların yalnızca yazılı komutlar girerek saniyeler içinde gerçekçi, etkileyici ve sinematik videolar oluşturmasına imkân tanıyan, yapay zekâ destekli bir video üretim platformudur.

VEO 3 İLE GELEN BAŞLICA ÖZELLİKLER

4K çözünürlükte video üretme imkânı

Gerçekçi sinematografik kamera açıları

Doğal ışık ve gölge efektleriyle gelişmiş görsellik

Çok dilli metin girişine uygun altyapı

Sahne geçişleri ve zaman çizelgesi düzenleme özelliği

GOOGLE VEO 3 NASIL KULLANILIR?

Veo 3'ü kullanmak oldukça kolay olsa da en iyi sonuçları almak için bazı temel adımları bilmek önemlidir.

Google hesabıyla oturum açın

Veo 3, Google hizmetlerine entegre çalışır. Kullanmak için geçerli bir Google hesabı gereklidir.

Veo platformuna giriş yapın

Platforma veo.google.com adresinden ulaşabilirsiniz. (Not: Şu an için sınırlı kullanıcılarla beta testinde olabilir.)

Metin komutunuzu oluşturun

Örneğin: “Ormanlık alanda sisli bir sabah, kuş sesleri eşliğinde yürüyen bir kadın.” gibi ayrıntılı bir betimleme girin.

Dil, çözünürlük ve video süresini seçin

Videonun dili, çözünürlük kalitesi (HD/4K) ve süresi gibi tercihlerinizi belirleyin.

Videoyu oluşturun ve indirerek kullanın

Yapay zekâ, verdiğiniz komutu analiz eder ve kısa sürede izlenmeye hazır bir video önerisi sunar. Beğendiğiniz takdirde videoyu indirerek kullanabilirsiniz.

GOOGLE VEO 3 HANGİ ALANLARDA KULLANILABİLİR?

Google Veo 3, farklı sektörlerde ve içerik türlerinde yaratıcı çözümler sunar. Kullanım alanlarından bazıları şunlardır:

Sosyal medya içerikleri hazırlamak

YouTube ve TikTok gibi video platformlarına özel üretimler yapmak

Dijital reklam kampanyaları tasarlamak

Eğitim amaçlı videolar oluşturmak

Kısa film ve belgesel projelerinde kullanmak



