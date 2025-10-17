Dünyanın en fazla paylaşım yapılan uygulamalarının başında gelen Instagram’da akış yenileme sorunları yaşanıyor. Peki, Google, Youtube, Instagram, Twitter (X) çöktü mü? 17 Ekim 2025 İnternette sorun mu var?

İNTERNETTE SORUN MU VAR? (17 EKİM 2025)

Kulllanıcı raporlamalarının toplandığı Downdetector’a göre Türkiye genelinde internette erişim sorunu yaşanmıyor.

Bağlantı sorunlarıyla karşılaşan kullanıcıların uygulamaların güncel olup olmadığını kontrol etmesi ve internet tarayıcılarını yeniden başlatması tavsiye ediliyor.

GOOGLE ÇÖKTÜ MÜ?

Arama motoru Google’de hem masaüstü hem de mobilde güncel olarak bir sorun bulunmuyor. Kullanıcılar, kesintisiz olarak Google servislerinden faydalanabiliyor.

YOUTUBE'DA SORUN MU VAR?

Video paylaşım uygulaması olan Youtube’de saat 10.30 itibariyle erişim sorunları yaşandı. Bazı kullanıcılar ise hata ile karşılaşmadıklarını ifade etti.

INSTAGRAM VE TWİTTER’DA ERİŞİM SORUNU VAR MI?

Dünyanın en fazla kullanılan sosyal medya platformlarından olan İnstagram ve Twitter’da güncel olarak erişim sorunu bulunmuyor. Kullanıcı raporlamalarına göre sorun olmadığı biliniyor.