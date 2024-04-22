Google'dan 22 Nisan Dünya Günü'ne özel doodle: Dünya Günü nedir?

Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:08

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:08

Google, 2024 Dünya Günü'nü dünyanın çeşitli yerlerinden havadan fotoğraflara yer vererek, gezegenin "doğal güzelliğini" vurgulayarak kutladı. Peki, Dünya Günü nedir? İklim değişikliği nedir?

DÜNYA GÜNÜ NEDİR?

Dünya Günü, “çevrenin korunmasını” savunmaya adanmış küresel bir yıllık etkinliktir. Dünyanın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ilk olarka John McConnell tarafından San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansında önerilmiştir. John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermişti. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

2024 Dünya Dünya Günü'nün teması, kritik bir sorun olan plastik kirliliğini ve bunun zararlı çevresel etkilerini vurgulamayı amaçlayan "Gezegen Plastiklere Karşı"dır.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ VE ETKİLERİ

İklim değişikliği, küresel ısınmayı (küresel ortalama sıcaklıkta süregelen artış) ve bunun Dünya'nın iklim sistemi üzerindeki etkilerini ifade eder.

Daha geniş anlamda iklim değişikliği, Dünya'nın iklimindeki önceki uzun vadeli değişiklikleri de içerir. Küresel ortalama sıcaklıktaki mevcut artış, önceki değişikliklerden daha hızlıdır ve esas olarak insanların fosil yakıtları yakmasından kaynaklanmaktadır. Fosil yakıt kullanımı, ormansızlaşma ve bazı tarımsal ve endüstriyel uygulamalar, başta karbondioksit ve metan olmak üzere sera gazlarını artırmaktadır. Sera gazları, Dünya'nın güneş ışığından ısındıktan sonra yaydığı ısının bir kısmını emer. Bu gazların daha büyük miktarları Dünya'nın alt atmosferinde daha fazla ısı tutarak küresel ısınmaya neden olur.

GOOGLE DOODLE TASARIMINDAKİ YERLER

G—Turks ve Caicos Adaları hayati biyolojik çeşitlilik alanlarına ev sahipliği yapmaktadır. Burada çabalar doğal kaynakların, resiflerin ve Turks ile Caicos Adaları kaya iguanası gibi nesli tükenmekte olan türlerin korunmasına odaklanıyor.

O—Meksika'daki Scorpion Reef Ulusal Parkı, Arrecife de Alacranes olarak bilinir. Meksika Körfezi'nin güneyindeki en büyük resiftir ve UNESCO biyosfer rezervidir. Çeşitli mercan türlerini ve nesli tükenmekte olan kuş ve kaplumbağa türlerini barındırır.

O—İzlanda'daki Vatnajökull Milli Parkı 2008 yılında kuruldu. Bu UNESCO Dünya Mirası Alanı, volkanik arazi ve benzersiz bitki örtüsüyle karakterize edilen, Avrupa'nın en büyük buzulunu ve çevresindeki ekosistemi koruyor.

G—Jaú Ulusal Parkı, Amazon yağmur ormanlarının kalbinde yer alan geniş bir orman rezervidir. Aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan bu bölge, margay, jaguar, dev su samuru ve Amazon deniz ayısı gibi çok sayıda türe ev sahipliği yapmaktadır.

L—Afrika Birliği 2007 yılında Nijerya'da Büyük Yeşil Duvar'ı hayata geçirdi. Bu girişim, ağaç dikerek, sürdürülebilir arazi yönetimini teşvik ederek yerel topluluklara ekonomik fırsatlar ve gıda güvenliği sağlayarak Afrika genelinde çölleşmeyle mücadele etmeyi amaçlıyor.

E—Avustralya'daki Pilbara Adaları Doğa Rezervleri, Avustralya'nın 20 doğa rezervi arasındadır; bunlar hassas ekosistemleri ve deniz kaplumbağaları, kıyı kuşları ve deniz kuşları gibi nesli tükenmekte olan türleri koruyarak giderek nadir görülen doğal yaşam alanlarının korunmasını sağlar.