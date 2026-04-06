Gördüğünüzde huzursuz eden yerler: Liminal alan nedir?

Boş okul koridorları, terk edilmiş alışveriş merkezleri ya da kimsenin olmadığı metro istasyonları… Son yıllarda internet kültüründe öne çıkan Liminal Alan kavramı, sıradan mekânların alışılmışın dışında bir şekilde deneyimlenmesini ifade ediyor. İlk bakışta basit görünen bu görüntüler, insan zihninde derin ve çoğu zaman rahatsız edici duygular uyandırıyor.

GEÇİŞ ANLARININ MEKÂNI

Liminal alanlar, “eşik” ya da “geçiş” anlamına gelen bir kavramdan türetiliyor. Bu tür mekânlar, ne tamamen dolu ne de tamamen boş; ne başlangıç ne de bitiş noktası olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu belirsizlik, zihnin alışık olduğu düzeni bozuyor.

Günlük hayatta sıkça karşılaşılan ancak genellikle kalabalık olması beklenen alanların boş hali, bu etkiyi daha da güçlendiriyor.

NEDEN RAHATSIZ EDİCİ BULUNUYOR?

Psikologlara göre liminal alanların yarattığı huzursuzluk, beynin beklenti mekanizmasıyla ilgili. İnsan zihni belirli mekânları belirli durumlarla eşleştiriyor. Örneğin bir okul, öğrencilerle dolu olmalı; bir alışveriş merkezi kalabalık olmalı.

Ancak bu beklenti karşılanmadığında:

Ortam “eksik” hissediliyor

Tanıdık mekânlar yabancılaşıyor

Hafif bir tehdit algısı oluşuyor

Bu durum da liminal alanların hem merak uyandırıcı hem de rahatsız edici olmasına neden oluyor.

EN SIK KARŞILAŞILAN LİMİNAL ALAN ÖRNEKLERİ

Liminal alan hissini en güçlü şekilde yaratan yerler genellikle şu şekilde sıralanıyor:

Gece saatlerinde tamamen boş bir okul koridoru

Sabahın ilk ışıklarında ıssız bir havaalanı

Kepenkleri kapalı, terk edilmiş hissi veren alışveriş merkezleri

Uzun ve sessiz otel koridorları

Kimsenin bulunmadığı metro istasyonları

Tek bir lambanın aydınlattığı boş otoparklar

Kullanılmayan yüzme havuzları

Sessizliğe bürünmüş çocuk parkları

Bu mekânların ortak noktası, normalde “hareketli” olmaları beklenirken tamamen boş olmaları.

NOSTALJİ İLE KORKU ARASINDA

Liminal alanlar yalnızca korku hissi yaratmıyor. Aynı zamanda güçlü bir nostalji duygusunu da tetikliyor. Özellikle çocuklukta sık gidilen yerlerin boş hali, zamanın geçtiği hissini derinleştiriyor.

Uzmanlara göre bu durum, geçmişe duyulan özlem ile belirsizlik hissinin birleşmesinden kaynaklanıyor.