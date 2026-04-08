Kanal D'nin sevilen dizisi Eşref Rüya oyuncusu Görkem Sevindik, İsrail'de hedef gösterildi. Görkem Sevindik'in kim olduğu merak ediliyor. Peki, Görkem Sevindik kimdir, kaç yaşında, nereli? Görkem Sevindik'in oynadığı diziler ve filmler ,

GÖRKEM SEVİNDİK KİMDİR?

Görkem Sevindik, 17 Ekim 1986’da Adana’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde tamamladı. Televizyon kariyerinde çıkışını 2011 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisindeki Pusat karakteriyle yaptı. Daha sonra birçok dizi ve projede yer alan Sevindik, özellikle sert ve etkili karakterleri canlandırdığı rolleriyle tanındı. Görkem Sevindik Kalbim Seni Seçti, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Söz ve Ramo gibi yapımlarda da rol aldı. 5 sezon Kurtlar Vadisi’nde rol aldıktan sonra 4 sezon Söz dizisi kadrosunda Mücahit olarak yer alan Görkem Sevindik, hatırlanacağı üzere 2019’da Ramo dizisinde Boz karakterine hayat vermiş ve çok büyük beğeni toplamıştı. 2021’de rol aldığı Kahraman Babam dizisinde Uğur, Mavera dizisinde Sarı Saltuk, Erkek Severse dizisinde Oktay karakterini canlandıran Görkem Sevindik son olarak Eşref Rüya dizisinde Kadir karakterine hayat veriyor.

GÖRKEM SEVİNDİK DİZİ VE FİLMLERİ

Film

Bandırma Füze Kulübü

Erkek Severse

Ayrılık da Sevdaya Dahil

Kız Babası

Dizi

Kurtlar Vadisi Pusu

Söz

Ramo

Mavera

Kahraman Babam

Ateş Kuşları

Eşref Rüya

İSRAİLLİ BAKAN'DAN TEHDİT

İsrail, Eşref Rüya dizisinin oyuncularından Görkem Sevindik’i Filistinli esirlere yönelik paylaşımı nedeniyle hedef aldı. Sevindik’in mesajı, dizinin geniş izleyici kitlesine ulaştığı İsrail’de kısa sürede infial yarattı.

İsrail’in Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir de Sevindik'i hedef aldı. Gvir yaptığı paylaşımda "Eşref Rüya'daki Kadir. Hiçbir zaman Kadir Baba olamayacaksın. Biz İsrail'de yaşıyoruz. Sen Türk dizisinde oynarsın. Teröristler için idam cezası artık geçerli." dedi.