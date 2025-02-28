'Gossip Girl' dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg hayatını kaybetmişti: Ailesi otopsiyi reddetti!
'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizileriyle tanınan Michelle Trachtenberg, 39 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümünün ardından yapılan otopsi önerisi ailesi tarafından reddedildi.
ABD'li oyuncu Michelle Trachtenberg, 'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizilerindeki rolleriyle tanınmıştı.
39 yaşında hayatını kaybeden Trachtenberg'in ölüm nedeni henüz belirlenemedi.
Ailesi, otopsi yapılması teklifini reddettiği için ölüm sebebi tespit edilemeyecek.
New York’taki adli tıp kurumu, ölümde herhangi bir suç şüphesi olmadığını belirterek otopsi yapılmayacağını açıkladı.
Michelle Trachtenberg, çarşamba günü annesi Lana Trachtenberg tarafından evinde hareketsiz halde bulundu. Lana Trachtenberg, hemen polisi ve sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. Eve gelen yetkililer, oyuncunun hayatını kaybettiğini doğruladı. Anne, Michelle'i en son salı akşamı saat 22.00 civarında görmüştü. Sağlık sorunları olmayan Trachtenberg'in, ölümünden önceki günlerde arkadaşlarıyla dışarı çıktığı biliniyordu.
Michelle Trachtenberg, ölümünden birkaç ay önce karaciğer nakli ameliyatı geçirmişti, ancak bu durumun ölümüne etkisi olup olmadığı henüz bilinmiyor.
Trachtenberg'in ölümünün ardından 'Gossip Girl' dizisindeki rol arkadaşları Blake Lively ve Ed Westwick, ayrıca 'Buffy the Vampire Slayer' dizisindeki Sarah Michelle Gellar ve Alyson Hannigan, üzüntülerini dile getirdi.
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