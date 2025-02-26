'Gossip Girl' dizisinin ünlü oyuncusu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti
'Buffy the Vampire Slayer' ve 'Gossip Girl' dizisinin başrol oyuncularından Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti.
ABD'li ünlü oyuncu Michelle Trachtenberg, 39 yaşında hayatını kaybetti. Trachtenberg, çarşamba sabahı New York’taki Columbus Circle yakınlarında bulunan dairesinde, annesi tarafından ölü bulundu. Olayın yerel saatle sabah 8’den kısa bir süre sonra gerçekleştiği bildirildi.
Kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için New York Adli Tıp Kurumu tarafından otopsi yapılacağı açıklandı.
KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKMİŞTİ
Son aylarda sosyal medya paylaşımlarında belirgin kilo kaybı dikkat çeken Michelle Trachtenberg, geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada sağlıklı ve mutlu olduğunu söylemişti.
Aktrisin yakın zamanda karaciğer nakli geçirdiği ve komplikasyonlar yaşıyor olabileceği belirtildi.
Etiketler: #Michelle Trachtenberg #Gossip Girl
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