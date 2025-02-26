Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg öldü mü? Michelle Trachtenberg kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?

Yayınlanma: 26.02.2025 - 22:15

Güncelleme: 26.02.2025 - 22:22

Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Michelle Trachtenberg'in hayatı araştırılıyor. Peki, Michelle Trachtenberg öldü mü? Michelle Trachtenberg kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...

MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?

Michelle Christine Trachtenberg 11 Ekim 1985 tarihinde doğdu. Babası Michael Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog oldu. Rusya kökenli oyuncunun kendisinden büyük, Irene adında bir kız kardeşi vardır.

MICHELLE TRACHTENBERG NEDEN ÖLDÜ?

Michelle Trachtenberg 26 Şubat 2025 tarihinde henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti.

MICHELLE TRACHTENBERG HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

1995 - Melissa - Lena

1996 - Harriet the Spy - Harriet M. Welsch

1996 - Christmas in My Hometown - Noelle Murphy

1998 - Richie Rich's Christmas Wish - Gloria

1999 - Inspector Gadget - Penny

2000 - A Father's Choice - Kelly McClain

2000 - Can't Be Heaven - Julie

2004 - EuroTrip - Jenny

2004 - Mysterious Skin - Wendy

2005 - Ice Princess - Casey Carlyle

2005 - The Dive From Clausen's Pier - Carrie Beal

2006 - Beautiful Ohio - Sandra

2006 - Black Christmas - Melissa

2007 - The Hill - Maggie Rogers

2008 - Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight - Tika

2008 - The Circuit - Kylie Shines

2009 - 17 Yeniden - Margaret "Maggie" Sarah O'Donnell

2009 - Against the Current - Suzanne

2010 - Cop Out - Ava Monroe

2010 - DC Showcase: Jonah Hex - Bar Girl

2011 - Take Me Home Tonight - Ashley

2012 - My Bloody Christmas - Allison Monroe

MICHELLE TRACHTENBERG HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

1991 - Law & Order - Dinah Driscoll

1993 - Clarissa Explains It All - Elsie Soaperstein

1993-1996 - All My Children

1994-1996 - The Adventures of Pete & Pete - Nona F. Mecklenberg

1996 - Dave's World - Angela

1997 - Meego - Maggie Parker

1998 - Guys Like Us - Katie

2000-2003 - Buffy the Vampire Slayer - Dawn Summers

2004 - Six Feet Under - Celeste

2006 - House M.D. - Melinda Bardach

2006 - Law & Order: Criminal Intent - Lisa Willow Tyler

2006 - Robot Chicken - Various Roles

2008 - Gossip Girl - Georgina Sparks

2009-2010 - Mercy - Chloe Payne

2009 - The Super Hero Squad Show - Valkyrie

2011 - Love Bites - Jodie