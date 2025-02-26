Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg öldü mü? Michelle Trachtenberg kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Michelle Trachtenberg'in neden öldüğü merak ediliyor. Peki, Gossip Girl dizisinin yıldızı Michelle Trachtenberg öldü mü? Michelle Trachtenberg kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Gossip Girl dizisinde canlandırdığı Georgina Sparks karakteri ile akıllara kazınan oyuncu Michelle Trachtenberg'in hayatı araştırılıyor. Peki, Michelle Trachtenberg öldü mü? Michelle Trachtenberg kimdir, hangi dizi ve filmlerde oynadı? İşte ayrıntılar...
MICHELLE TRACHTENBERG KİMDİR?
Michelle Christine Trachtenberg 11 Ekim 1985 tarihinde doğdu. Babası Michael Trachtenberg, fiberoptik mühendisi; annesi Lana Trachtenberg önceleri oyuncu daha sonra ise vantrilog oldu. Rusya kökenli oyuncunun kendisinden büyük, Irene adında bir kız kardeşi vardır.
MICHELLE TRACHTENBERG NEDEN ÖLDÜ?
Michelle Trachtenberg 26 Şubat 2025 tarihinde henüz 39 yaşındayken hayatını kaybetti.
MICHELLE TRACHTENBERG HANGİ FİLMLERDE OYNADI?
1995 - Melissa - Lena
1996 - Harriet the Spy - Harriet M. Welsch
1996 - Christmas in My Hometown - Noelle Murphy
1998 - Richie Rich's Christmas Wish - Gloria
1999 - Inspector Gadget - Penny
2000 - A Father's Choice - Kelly McClain
2000 - Can't Be Heaven - Julie
2004 - EuroTrip - Jenny
2004 - Mysterious Skin - Wendy
2005 - Ice Princess - Casey Carlyle
2005 - The Dive From Clausen's Pier - Carrie Beal
2006 - Beautiful Ohio - Sandra
2006 - Black Christmas - Melissa
2007 - The Hill - Maggie Rogers
2008 - Dragonlance: Dragons of Autumn Twilight - Tika
2008 - The Circuit - Kylie Shines
2009 - 17 Yeniden - Margaret "Maggie" Sarah O'Donnell
2009 - Against the Current - Suzanne
2010 - Cop Out - Ava Monroe
2010 - DC Showcase: Jonah Hex - Bar Girl
2011 - Take Me Home Tonight - Ashley
2012 - My Bloody Christmas - Allison Monroe
MICHELLE TRACHTENBERG HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
1991 - Law & Order - Dinah Driscoll
1993 - Clarissa Explains It All - Elsie Soaperstein
1993-1996 - All My Children
1994-1996 - The Adventures of Pete & Pete - Nona F. Mecklenberg
1996 - Dave's World - Angela
1997 - Meego - Maggie Parker
1998 - Guys Like Us - Katie
2000-2003 - Buffy the Vampire Slayer - Dawn Summers
2004 - Six Feet Under - Celeste
2006 - House M.D. - Melinda Bardach
2006 - Law & Order: Criminal Intent - Lisa Willow Tyler
2006 - Robot Chicken - Various Roles
2008 - Gossip Girl - Georgina Sparks
2009-2010 - Mercy - Chloe Payne
2009 - The Super Hero Squad Show - Valkyrie
2011 - Love Bites - Jodie
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'dan Özgür Özel'e tehdit!
- Başsavcılıktan yeni diploma açıklaması
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Lütfü Savaş’ın yeni adresi belli oldu
- Meclis'teki 'sahte imza' skandalını duyurdu!
- İmamoğlu Nedim Şener'e karşı harekete geçiyor
- Erdoğan’dan Özel’e ‘ayağını denk al’ tehdidi
- Japon deprem uzmanından kritik 'deprem' uyarısı!
- 6 şehrin milletvekili sayısı değişti!
- 'Üniversite arkadaşlarına iftar versin'