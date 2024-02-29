Göz alıcı tırnaklara sahip olmak artık çok kolay! İşte güçlü tırnaklar için 5 ev yapımı kür tarifi...

Yayınlanma: 29.02.2024 - 12:19

Güncelleme: 29.02.2024 - 12:19

Tırnak bakımı kadın ve erkek her ikisini de yakından ilgilendiren bir konudur. Güzel ve bakımlı tırnakların sırrı düzenli olarak yapılan bakımlardır. Sağlıklı tırnaklar havanızı değiştirir aynı zamanda sizi çok daha bakımlı bir görünüme sokabilir. Çünkü tırnaklar sadece dış görünüşü yansıtmaz aynı zamanda da sağlık durumunuzla ilgili sinyaller verir. Güçlü duran tırnaklar bir sağlık belirtisidir. Peki göz alıcı tırnaklara sahip olmak için evde neler yapabilirsiniz? İşte güçlü tırnaklar için 5 ev yapımı kür tarifi...

1. ZEYTİNYAĞLI KÜR TARİFİ:

Malzemeler:

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı ince kıyılmış sarımsak

1 yemek kaşığı limon suyu

Yapılışı:

Öncelikle malzemeleri bir kasede karıştırın.

Tırnaklarınızı bu karışıma batırarak 10 dakika bekleyin.

Ardından ellerinizi çıkarın ve yıkayın. Bu karışımı haftada 2-3 kez uygulayabilirsiniz.

Tırnaklarınızı güçlendirmek için, karışıma 1-2 damla Hint yağı da ekleyebilirsiniz.

2. LİMONLU KÜR TARİFİ:

Malzemeler:

1 yemek kaşığı limon suyu

1 tutam tuz

Yapılışı:

Bir kaşık limon suyu ve bir tutam tuzu karıştırın.

Karışımı, fırça yardımıyla tırnaklarınızın tümüne sürün.

15 dakika bekledikten sonra tırnaklarınızı kurulayın.

3. TUZLU KÜR TARİFİ:

Malzemeler:

1 kaşık deniz tuzu

Yapılışı:

Bir kaseye ılık su doldurun.

İçerisine deniz tuzu ekledikten sonra, tırnaklarınızı 20 dakika suyun içinde bekletin.

Ardından tüm elinizi kurulayın.

Bu uygulamayı 10 günde bir yapabilirsiniz.

4. HİNT YAĞLI KÜR TARİFİ:

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı hint yağı

2 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı buğday tohumu

Yapılışı:

2 tatlı kaşığı hint yağı, 2 tatlı kaşığı tuz ve 1 tatlı kaşığı buğday tohumu yağını karıştırın.

Karışımı fırça yardımıyla tırnaklarınızı sürün.

5 dakika bekledikten sonra, nemli pamuk yardımıyla tırnaklarınızı temizleyin.

5. HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞLI KÜR TARİFİ:

Malzemeler:

1 çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı

Bal

4 damla biberiye yağı

Yapılışı:

Çeyrek su bardağı hindistan cevizi yağı, bal ve 4 damla biberiye yağını bir kasede karıştırın.

Karışımı, 20 dakika mikrodalgada ısıtın ve ılıması için oda sıcaklığında bekletin.

Ardından tırnaklarınızı karışımın içinde 15 dakika bekletin.

Bekleme süresinden sonra ellerinizi temizleyin ve nemlendirici kreminizi sürün.