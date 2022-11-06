Tırnak batmasını önlemek için 5 önemli öneri

06 Kasım 2022 Pazar, 07:00

Dermotoloji uzmanı Prof. Dr. Necmettin Akdeniz, tırnak batması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Akdeniz'in açıklamaları şöyle:

Tırnak batması, tırnak yatağını çevreleyen dokuda kızarıklık, ödem veya iltihaplanma, akıntı, kabuklanma, yara dokusu ve tırnak kenarındaki dokularda büyüme belirtileri ile ortaya çıkmaktadır. Genellikle ayak başparmağı ve nadiren diğer parmaklarda görülür. Oldukça ağrılı olan tırnak batması yürüme fonksiyonunu da olumsuz etkilemektedir. Her yaşta ve her iki cinste ortaya çıkabilen tırnak batması yeni doğan bebeklerde de serbest tırnak kenarının gecikmiş olarak büyümesinin bir sonucu olarak görülebilir. Bebeğin ayak başparmak tırnağının düzensizleşmesi veya tırnak kenar kıvrımının kalınlaşmasına neden olur. Yetişkinlerde ise en sık görülen neden travma ve dar bir tırnak yatağının olmasıdır.

Tırnak batmasına; tırnak, çevredeki yumuşak dokular veya her ikisi de sebep olabilir. Tırnak batmasının nedenleri arasında; ayak tırnaklarının uygunsuz kesilmesi, uygunsuz ayakkabılar, tırnak plağı anomalisi, aşırı terleme, aşırı şişmanlık (obezite), kullanılan bazı ilaçlar, aşırı eklem esnekliği (eklem hipermobilitesi), tırnak mantarı, genetik yatkınlık, anatomik bozukluk, kemik iliği kök hücre nakli, tırnak yoğunluğunun artması, şeker hastalığı (diyabet) ve gebelik bulunmaktadır.

Batık tırnak, çevresindeki dokuda enfeksiyona neden olabilmektedir, parmak iltihabı (paranoşi) en sık görülen komplikasyondur. Ayrıca; piyojenik granulom dediğimiz kanamalı damarsal oluşum, keloid, sık terarlar (nüks), derin cilt enfeksiyonları (selülit), kemik iltihabı (osteomiyelit), sistemik enfeksiyon veya çok ilerlemiş vakalarda parmağın ampütasyonu tırnak batması sonucu ortaya çıkan durumlar arasında yer almaktadır.

Tırnak batmasının erken evresinde ağrıya ve fonksiyon kayıplarına neden olacak faktörleri ortadan kaldırmak ve cerrahi işlemden kaçınmak gereklidir. Tırnaklar doğru kesilmeli, geniş ve konforlu ayakkabı kullanılmalı ve ılık ayak banyosu sonrası tırnağa vazelinle masaj yapılmalıdır. Batık tırnak çıkarılmamalı veya kesilmemelidir. Bir sağlık uzmanının bu prosedürü gerçekleştirmesi gerekmektedir.

Eğer tırnakta enfeksiyon oluşmuşsa şu belirtiler ortaya çıkmaktadır:

Kızarıklık

Şiddetli ağrı

Belirgin şişme

Tırnak çevresinde iltihap

Ateş

Yürümede zorlanma

Tırnak batması enfeksiyonunda antibiyotikli krem ve merhemler uygulanmaktadır. Tırnak altına tampon (pamuk) konulması, bantlama yöntemi, tüp yerleştirme, tel yöntemi de uygulanan cerrahi dışı tedaviler arasında bulunmaktadır.

Tırnak batmasının ileri evrelerinde tırnak yatağı ve parmak cerrahileri uygulanmaktadır. En etkili ve güvenilir yöntemler, kısmi tırnak çıkarılması ile birlikte kimyasal veya cerrahi matriksektomilerdir. Hastanı kliniğine göre en iyi işlem değişebilmektedir. Birçok metot bu konuda uzman hekimler tarafından uygulanmaktadır. Hangi metodun uygulanacağı hastaya, hastanın tırnak batmasının şiddetine ve hekimin tecrübesine göre değişebilir. En yüksek başarı oranına sahip işlem, tırnak cerrahının becerisine ve her vakanın klinik özelliklerine bağlı olarak seçilmelidir.

TIRNAK BATMASINI ÖNLEMEK İÇİN BUNLARI YAPMALISINIZ

Ayak tırnakları için özel olarak tasarlanmış makasları kullanın, çünkü bunlar doğru şekildedir ve tırnakları kesmek için yeterli kuvvet sağlar.

Tırnak makasını kullanmadan önce ve sonra yıkayın. Kirli makasların kullanılması, tırnak altındaki deriye bakteri ve enfeksiyon bulaşmasına neden olabilir.

Ayak tırnaklarını düz olarak kesin. Yuvarlatılmış veya sivri uçlu şekiller, ciltte büyüyebilen şekilsiz kenarlar oluşturur.

Ayak tırnaklarını çok kısa kesmeyin, köşeleri deriyi rahat bir şekilde geçecek şekilde uzun bırakın. Tırnağı sık sık veya çok kısa kesmek zamanla içe doğru büyümeyi daha da kötüleştirebilir ve gelecekte tırnak batması riskini artırabilmektedir.

Ayağınıza tam uyan ayakkabılar giyin. Çok sıkı ayakkabılar ayak parmaklarını sıkıştırabilir ve potansiyel olarak ayak tırnaklarının batmasına neden olabilir. Sivri burunlu ayakkabılar, özellikle rahatsız olduklarında veya ayak parmaklarını sıkıştırdıklarında riski artırabilir.