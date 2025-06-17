Göz sağlığınızı koruyun: Doğru güneş gözlüğü nasıl seçilir?

Güneşli havalarda stilinizi tamamlarken gözlerinizi de korumanın en etkili yolu, kaliteli bir güneş gözlüğü kullanmaktır. Ancak piyasada binlerce farklı model, cam tipi ve marka varken doğru olanı seçmek zor olabilir. Göz sağlığı uzmanları, yanlış seçilen gözlüklerin gözlere fayda yerine zarar verebileceğini söylüyor. İşte güneş gözlüğü seçerken dikkat etmeniz gereken en önemli kriterler:

UV KORUMASI MUTLAKA OLMALI

Güneş gözlüğü alırken ilk dikkat edilmesi gereken özellik, yüzde100 UV koruması sunmasıdır. Gözlerinize doğrudan ulaşan UVA ve UVB ışınları, uzun vadede katarakt, retina hasarı ve hatta görme kaybına yol açabilir. Etiketinde “UV400” ya da “yüzde100 UV Protection” ibaresi bulunan gözlükleri tercih edin.

CAM RENGİ DEĞİL, KALİTESİ ÖNEMLİ

Koyu renkli camlar her zaman daha fazla koruma anlamına gelmez. Kalitesiz koyu camlar, göz bebeklerini genişletir ve daha fazla UV ışının içeri girmesine neden olabilir. Bu da göz sağlığı açısından tehlikelidir. Renk olarak gri, kahverengi ve yeşil tonları, doğal renkleri bozmadığı için en çok önerilen seçeneklerdir.

POLARİZE CAMLAR YANSIMALARI ENGELLER

Özellikle araba kullanırken, deniz kenarında ya da karlı zeminlerde bulunuyorsanız polarize camlı güneş gözlükleri tercih edebilirsiniz. Polarize camlar parlamaları ve yansımaları azaltır, görüş kalitesini artırır.





YÜZ ŞEKLİNİZE UYGUN GÖZLÜK SEÇİN

Estetik açıdan gözlüğünüzün yüz şeklinize uygun olması önemlidir.

Yuvarlak yüzler için köşeli çerçeveler,

Kare yüzler için oval veya yuvarlak çerçeveler,

Oval yüzler için hemen her model uygundur.

Ancak unutmamanız gereken şey: Şıklık kadar konfor da önemli!

CAMLAR VE ÇERÇEVELER GÖZ SAĞLIĞINA ZARAR VERMEMELİ

Gözlüğün camı çizildiğinde ya da rengi attığında, UV korumasını kaybedebilir. Bu yüzden kaliteli markaları ve CE sertifikalı ürünleri tercih etmek uzun vadede daha güvenli olacaktır. Çerçevenin de yüzünüzü sıkmaması, burun kemiğinize zarar vermemesi gerekir.

SAHTE GÖZLÜKLERDEN UZAK DURUN

Sokak satıcılarından alınan sahte gözlükler sadece UV koruması sunmamakla kalmaz, aynı zamanda göz sağlığınıza ciddi zarar verebilir. Unutmayın: Güneş gözlüğü bir yatırım değil, sağlığınız için bir gerekliliktir.