Göz yaşartmayan soğan doğrama taktikleri: Soğan doğrarken göz yanmasını önleyen 8 etkili yöntem

Soğan, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biridir ancak doğrarken gözleri yakmasıyla da meşhurdur. Bu durum yalnızca rahatsız edici değil, aynı zamanda yemek yapma keyfini de olumsuz etkiler. Peki, soğan doğrarken neden gözler yanar ve bu sorunu önlemenin etkili yolları nelerdir? İşte, soğan doğrarken göz yanmasını önleyen 8 etkili yöntem...

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLER NEDEN YANAR?

Soğan kesildiğinde içindeki sülfür bileşikleri açığa çıkar. Bu maddeler havayla temas ettiğinde gözleri tahriş eden bir gaz oluşturur. Gözle temas eden bu gaz, gözyaşı bezlerini uyararak yanma ve yaşarmaya neden olur.

SOĞAN DOĞRARKEN GÖZ YANMASINI ÖNLEYEN 8 ETKİLİ YÖNTEM

1. Soğanı doğramadan önce soğutun

Soğanı buzdolabında bekletmek, gazın yayılmasını azaltır.

Soğanı doğramadan önce 20–30 dakika buzdolabında bekletin

Soğuk soğan daha az gaz salar

2. Keskin bıçak kullanın

Kör bıçaklar soğanı ezer ve daha fazla gaz açığa çıkarır.

Keskin ve ince ağızlı bıçak tercih edin

Düzgün kesimler yapmaya özen gösterin

3. Soğanı suda bekletin

Soğanı kısa süreli suda bekletmek tahriş edici maddelerin azalmasını sağlar.

Soğanı ikiye bölmeden önce 5–10 dakika suda bekletin

Doğrama sırasında bıçağı arada suya batırabilirsiniz

4. Akan su altında doğrayın

Su, gazın havaya karışmasını engeller.

Soğanı musluk altında veya su dolu bir kapta doğrayın

Özellikle hassas gözler için etkilidir

5. Gözlük veya koruyucu kullanın

Basit bir gözlük bile gazın göze ulaşmasını engelleyebilir.

Yüzü saran gözlükler daha etkilidir

Kontakt lens kullananlar genellikle daha az yanma hisseder

6. Ağızdan nefes alın

Burundan nefes almak gazın daha kolay hissedilmesine neden olur.

Doğrama sırasında ağızdan nefes almaya çalışın

Sakız çiğnemek de yardımcı olabilir

7. Soğanın kök kısmını en sona bırakın

En fazla gaz kök kısmında yoğunlaşır.

Kökü en son kesin

Mümkünse hiç kesmeden çıkarın

8. Mutfak havalandırmasını açın

Gazın ortamdan uzaklaşması göz yanmasını azaltır.

Aspiratörü çalıştırın

Pencereyi açarak hava akışı sağlayın

EN ETKİLİ YÖNTEM HANGİSİ?

En iyi sonuç için birkaç yöntemi birlikte uygulamak önerilir:

Soğanı soğutmak

Keskin bıçak kullanmak

Havalandırma sağlamak

Bu kombinasyon göz yanmasını büyük ölçüde azaltır.