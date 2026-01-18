Göz yaşartmayan soğan doğrama taktikleri: Soğan doğrarken göz yanmasını önleyen 8 etkili yöntem

Soğan, mutfakların vazgeçilmez sebzelerinden biridir ancak doğrarken gözleri yakmasıyla da meşhurdur. Bu durum yalnızca rahatsız edici değil, aynı zamanda yemek yapma keyfini de olumsuz etkiler. Peki, soğan doğrarken neden gözler yanar ve bu sorunu önlemenin etkili yolları nelerdir? İşte, soğan doğrarken göz yanmasını önleyen 8 etkili yöntem...
SOĞAN DOĞRARKEN GÖZLER NEDEN YANAR?
Soğan kesildiğinde içindeki sülfür bileşikleri açığa çıkar. Bu maddeler havayla temas ettiğinde gözleri tahriş eden bir gaz oluşturur. Gözle temas eden bu gaz, gözyaşı bezlerini uyararak yanma ve yaşarmaya neden olur.
SOĞAN DOĞRARKEN GÖZ YANMASINI ÖNLEYEN 8 ETKİLİ YÖNTEM
1. Soğanı doğramadan önce soğutun
Soğanı buzdolabında bekletmek, gazın yayılmasını azaltır.
- Soğanı doğramadan önce 20–30 dakika buzdolabında bekletin
- Soğuk soğan daha az gaz salar
2. Keskin bıçak kullanın
Kör bıçaklar soğanı ezer ve daha fazla gaz açığa çıkarır.
- Keskin ve ince ağızlı bıçak tercih edin
- Düzgün kesimler yapmaya özen gösterin
3. Soğanı suda bekletin
Soğanı kısa süreli suda bekletmek tahriş edici maddelerin azalmasını sağlar.
- Soğanı ikiye bölmeden önce 5–10 dakika suda bekletin
- Doğrama sırasında bıçağı arada suya batırabilirsiniz
4. Akan su altında doğrayın
Su, gazın havaya karışmasını engeller.
- Soğanı musluk altında veya su dolu bir kapta doğrayın
- Özellikle hassas gözler için etkilidir
5. Gözlük veya koruyucu kullanın
Basit bir gözlük bile gazın göze ulaşmasını engelleyebilir.
- Yüzü saran gözlükler daha etkilidir
- Kontakt lens kullananlar genellikle daha az yanma hisseder
6. Ağızdan nefes alın
Burundan nefes almak gazın daha kolay hissedilmesine neden olur.
- Doğrama sırasında ağızdan nefes almaya çalışın
- Sakız çiğnemek de yardımcı olabilir
7. Soğanın kök kısmını en sona bırakın
En fazla gaz kök kısmında yoğunlaşır.
- Kökü en son kesin
- Mümkünse hiç kesmeden çıkarın
8. Mutfak havalandırmasını açın
Gazın ortamdan uzaklaşması göz yanmasını azaltır.
- Aspiratörü çalıştırın
- Pencereyi açarak hava akışı sağlayın
EN ETKİLİ YÖNTEM HANGİSİ?
En iyi sonuç için birkaç yöntemi birlikte uygulamak önerilir:
- Soğanı soğutmak
- Keskin bıçak kullanmak
- Havalandırma sağlamak
Bu kombinasyon göz yanmasını büyük ölçüde azaltır.