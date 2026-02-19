Gözaltına alınmıştı... İsmail Hacıoğlu'nun TRT'deki dizisi 'Cennetin Çocukları' setine ara verildi

Pazartesi gecesi Ayvalık’taki evine düzenlenen baskınla gözaltına alınan oyuncu İsmail Hacıoğlu, beraberindeki 21 kişiyle birlikte emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında saç ve kan örnekleri alınan oyuncunun durumu, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Cennetin Çocukları" dizisinin çekimlerini de doğrudan etkiledi.

EKİP BELİRSİZLİK NEDENİYLE DÖNDÜ

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın bildirdiğine göre, Motto Yapım imzalı dizinin set programında değişikliğe gidildi. Dün Hacıoğlu’nun yer almadığı sahnelerin çekimi tamamlansa da belirsizliğin devam etmesi üzerine çekimlere tamamen ara verildi. Ayvalık’ta beklemek yerine İstanbul’a dönen ekibin, dizinin geleceği konusundaki kararı Hacıoğlu’nun ifadesi ve test sonuçlarına göre vermesi bekleniyor.

HİKÂYEDE DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Şu an için elinde iki haftalık stok bölümü bulunan yapımın, sürecin uzaması durumunda hikâye akışında köklü değişikliklere gidebileceği belirtiliyor. Dizinin bundan sonraki yol haritası, yargı sürecinden gelecek bilgilere göre netleşecek.