Gözaltına alınmıştı: Rapçi Murda’dan ilk açıklama

18 Ekim 2021 Pazartesi, 14:15

Şarkılarında ve kliplerinde uyuşturucu kullanımını özendirici ifade ve içerik kullandığı iddia edilen, “Duman”, “Pahalı” ve “Eh baba” isimli şarkılarında yer alan bir takım sözlerin uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını özendirdiği belirlenen ‘Murda’ lakaplı Hollanda uyruklu rap şarkıcısı Önder Doğan, önceki gün Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı.

Ünlü şarkıcı, Türk Ceza Kanunu’nun 190/2 maddesinden işlem yapılmasının ardından dün adliyeye sevk edilmişti.

'Murda' lakaplı müzisyen, çıkarıldığı hakimlikçe hakkında ‘adli kontrol’ hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

İLK AÇIKLAMA GELDİ

Serbest bırakıldıktan sonra Instagram hesabından bir video yayınlayan Murda, gelişmelerin ardından ilk kez konuştu.

Murda, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ben iyiyim, tatsız bir gece yaşadık dün gece. Her şeye rağmen iyiyiz. Konserim için bilet alan herkesten çok özür diliyorum. Telafisini nasıl yapacağımıza bakıyoruz."