Gözenek görünümüne veda edin, cildinizle barışın: Cildinizin sıkılaşmasını sağlayan mucizevi 6 doğal yöntem

Genişlemiş gözenekler, cilt dokusunun pürüzlü görünmesine neden olurken, makyajın da eşit dağılmasını zorlaştırır. Neyse ki bu sorunu gidermek için pahalı kozmetik ürünlere ya da agresif işlemlere başvurmak zorunda değilsiniz. Evde kolayca uygulayabileceğiniz doğal çözümlerle gözenek görünümünü azaltabilir, daha sıkı ve pürüzsüz bir cilde sahip olabilirsiniz. Peki, geniş gözeneklerden kurtulmak için uygulayabileceğiniz doğal çözümler nelerdir? İşte, cildinizin sıkılaşmasını sağlayan mucizevi 6 doğal yöntem...

CİLDİNİZİN SIKILAŞMASINI SAĞLAYAN MUCİZEVİ 5 DOĞAL YÖNTEM

1. Soğuk su ile yüz yıkama

Soğuk su, cildi canlandırır ve gözeneklerin geçici olarak sıkılaşmasına yardımcı olur. Sabahları yüzünüzü soğuk suyla yıkamak hem şişkinliği alır hem de cildi daha gergin hale getirir.

2. Elma sirkesi tonik

Doğal bir astringent olan elma sirkesi, cildin pH dengesini düzenlerken gözeneklerin küçülmesini destekler. 1’e 1 oranında sulandırarak pamuk yardımıyla cildinize uygulayın.

3. Yumurta akı maskesi

Yumurta akı, cildi gerer ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olur. Bir yumurta akını köpürene kadar çırpın, yüzünüze uygulayın ve kuruduktan sonra ılık suyla durulayın.

4. Kil maskesi

Yeşil veya beyaz kil, fazla sebumu emer ve gözenekleri temizleyerek görünümünü küçültür. Haftada 1 kez uygulamak yeterlidir.

5. Buz küpü ile masaj

Buz küpleriyle cilde yapılacak hafif masaj, kan dolaşımını hızlandırır ve gözenekleri geçici olarak daraltır. Özellikle makyaj öncesinde etkilidir.

6. Salatalık ve limon maskesi

Salatalık cildi yatıştırırken limon da sıkılaştırıcı özellik gösterir. Birkaç dilim salatalığı püre haline getirip içine birkaç damla limon ekleyin. Yüzünüze uygulayıp 15 dakika bekletin, ardından ılık suyla durulayın.