Gözleme ustalarına taş çıkartabilirsiniz - Meğer böyle pişirilmeliymiş

Yayınlanma: 06 Şubat 2023 - 10:03

Güncelleme: 06 Şubat 2023 - 10:03

Gözleme şimdilerde sokak lezzetleri arasında yer alıyor. Ancak evde de tıpkı dışardakiler kadar lezzetli gözleme pişirmek mümkün.

Sizler için derlediğimiz bu tarif sayesinde göz göz kabaran gözlemeler pişirebileceksiniz.

Gözleme için gerekli malzemeler;

1 Su bardağı su

1 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 buçuk çay kaşığı kabartma tozu

Aldığı kadar un

İç malzemeleri

İç malzemesine istediğiniz çeşidi ekleyebilirsiniz. Bizim vereceğimiz tarif sucuk ve kaşarlı olacak.

- Küçük doğranmış sucuk dilimleri

- 1 buçuk su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri veya rendelenmiş beyaz peynirde olabilir

- İsteğe göre ince ince kıyılmış maydanoz

- İsteğe göre doğranmış biber ve salkım domates

- İlk olarak hamurun malzemelerini karıştırıp güzelce yoğurun. İçerisine unu azar azar ekleyin ve kıvamına göre un miktarını azar azar ayarlayın. Hamur ne sert ne de çok yumuşak olmalıdır. Ele hamur yapışmamalı.

- Daha sonra hamuru 5 dakika kadar dinlendirin. O esnada iç harç malzemelerini hazırlayıp doğrayın.

- Hamurdan küçük bir beze alın ve oklava yardımı ile güzelce açın. Ne kadar ince açarsanız o kadar çıtır olacaktır.

- Hamuru açtıktan sonra malzemeleri içerisine ekleyin ve hamurun kenarlarını çarşaf katlar gibi katlayıp kare yada dikdörtgen haline getirin.

- Üzerine oda sıcaklığında tereyağı sürüp tavada her iki tarafını da kızartabilirsiniz.