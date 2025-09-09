atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Gözleri KaraDeniz dizisinde Azil karakterine hayat veren Halit Özgür Sarı'nın yaşamı merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin Azil'i Halit Özgür Sarı kimdir? Halit Özgür Sarı kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
HALİT ÖZGÜR SARI KİMDİR?
4 Ekim 1993 tarihinde İstanbul’da doğdu. Aslen Gaziantepli'dir. Liseyi bitirdikten sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu ve oyunculuk eğitimi almaya başladı. Oyunculuk kariyerine ilk olarak, 2018 yılında rol aldığı Diriliş Ertuğrul dizisiyle başladı.
2019 yılında Şampiyon adlı dizide Kerem Özer rolüyle dikkatleri üzerine çekti. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde konuk oyuncu olarak rol aldıktan sonra 2021 yılında yayımlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinde "Kadir Eren" karakteriyle birlikte tanınırlığı arttı.
2022 yılında yayımlanan Gizli Saklı dizisinde "Pamir Ulaş/Levent Güneş" karakterlerine hayat verdi. Son olarak ise, 2023-2025 yılları arasında FOX'ta yayımlanan Yabani dizisinde Yaman karakterine hayat verdi.
HALİT ÖZGÜR SARI HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2018-2019 - Diriliş Ertuğrul - Süleyman Alp
2019-2020 - Şampiyon - Kerem Özer
2020 - Kırmızı Oda - Murat Sarsılmaz
2021 - Kardeşlerim - Kadir Eren
2022 - Gizli Saklı - Pamir Ulaş / Levent Güneş
2023-2025 - Yabani - Yaman Ali Aydın
2025-günümüz - Gözleri KaraDeniz - Azil Yılmaz