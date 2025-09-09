atv ekranlarında yayın hayatına başlayan Gözleri KaraDeniz dizisinde Güneş karakterine hayat veren Özge Yağız'ın yaşamı merak ediliyor. Peki, Gözleri KaraDeniz dizisinin Güneş'i Özge Yağız kimdir? Özge Yağız kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?

26 Eylül 1997 tarihinde İstanbul’da doğdu.

İlk oyunculuk deneyimini, Kasım 2018 tarihinde TV8'de yayımlanan Adını Sen Koy dizisinde küçük bir rolle yaşayan Özge Yağız, gerçek anlamda oyunculuk kariyerine 18 Şubat 2019 tarihinde Kanal 7 ekranlarında yayın hayatına başlayan Yemin dizisinde ilk başrolü "Reyhan" karakterini canlandırarak başladı.

İkinci sezon sonunda Yemin dizisinden ayrıldıktan sonra Star TV'de yayımlanan Sol Yanım adlı dizinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

2021 yılında bu kez Show TV'de yayımlanan İçimizden Biri adlı dizide "Havva" karakterini oynadı. 2022 yılında Show TV'de yayımlanan Baba adlı dizide "Büşra Saruhanlı" karakterini canlandırdı. Son olarak ise, 2023-2024 yılları arasında atv'de yayımlanan Safir adlı dizide "Feraye Yılmaz" karakterini canlandırdı.

ÖZGE YAĞIZ HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2018 - Adını Sen Koy - Zeliha

2019-2020 - Yemin - Reyhan Tarhun

2020-2021 - Sol Yanım - Serra Yıldırım

2021 - İçimizden Biri - Havva Aladağ

2022 - Baba - Büşra Saruhanlı

2023-2024 - Safir - Feraye Yılmaz

2025-günümüz - Gözleri KaraDeniz - Güneş Aydınay