Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Peki, Green Card başvuruları başladı mı? Green Card başvurusu nasıl yapılır?

2025 GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card Çekilişi kayıt dönemi her yıl ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından belirleniyor. Genellikle resmi Green Card başvuruları sonbahar döneminde, yani ekim başı ile kasım başı arasında alınıyor. Bu yılın Green Card Çekilişi DV-2027 için kayıtların 1 Ekim – 4 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi başvuruları DV Lottery’nin resmi internet sitesi (http://dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak yapılabilmekte olup, başvuru formunun eksiksiz ve hatasız doldurulması gerekmektedir.