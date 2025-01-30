Yayınlanma: 30.01.2025 - 09:01

Güncelleme: 30.01.2025 - 09:01

Amerika Birleşik Devletleri'nde kalıcı ikamet ve çalışma hakkını sağlayan Green Card, her yasal kalıcı oturma iznine sahip göçmene ABD hükûmeti tarafından verilir. Peki, Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? Green Card sonuçları nasıl öğrenilir? İşte, ayrıntılar...

GREEN CARD SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DV-2026 Katılımcıları, 3 Mayıs 2025'te öğlen (EDT) itibarıyla sonuçlarını öğrenebilecekler. DV-2026 Katılımcıları, onay numaralarını en az 30 Eylül 2026'ya kadar saklamalıdır. Başvuru sonuçları http://dvprogram.state.gov sitesinden sorgulanacak.

GREEN CARD SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Green Card sonuçları, teyit numarası (Confirmation Number) ile görüntülenebiliyor. Başvuru yapmış olan adaylar, https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresindeki "Başvuru Durumu Kontrolü’ne" tıklayarak sonuca erişebiliyor olacak.