ABD Başkanı Donald Trump, ikinci Başkanlık dönemini başlatan 20 Ocak 2025'ten sonra tüm dünyayı şoke eden üç toprak talebinde bulundu: Panama Kanalı, Kanada ve Grönland. Peki, Grönland'de hangi madenler var? Grönland'de hangi mineraller var?
GRÖNLAND’DE HANGİ MADENLER VAR?
Nadir Toprak Elementleri (REE)
Grönland’in en stratejik kaynakları arasında yer alır.
Neodimyum
Disprosyum
Praseodimyum
Bu elementler rüzgâr türbinleri, elektrikli araçlar, savunma sanayi ve elektronik üretiminde kullanılır.
Uranyum
Enerji üretimi ve nükleer teknoloji açısından önemlidir.
Özellikle Kvanefjeld bölgesinde uranyum rezervleri bulunur.
Demir Cevheri
Büyük ölçekli demir yatakları tespit edilmiştir.
Çelik sanayi için kritik bir hammaddedir.
Çinko ve Kurşun
Sanayi ve yapı sektöründe kullanılan önemli madenlerdir.
Grönland’in kuzey ve doğu bölgelerinde yoğunlaşır.
Altın
Sınırlı ama ekonomik değeri yüksek yataklar mevcuttur.
Geçmişte küçük ölçekli altın madenciliği yapılmıştır.
Bakır
Elektrik ve elektronik sektörünün temel metallerindendir.
Henüz büyük ölçekte işletilmemiştir.
GRÖNLAND’DE HANGİ MİNERALLER BULUNUR?
- Grafit (batarya teknolojileri için önemli)
- Nikel
- Kobalt
- Titanyum
- Molibden
- Florit
- Zirkonyum
Bu mineraller özellikle yeşil enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretiminde kritik rol oynar.