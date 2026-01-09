ABD Başkanı Donald Trump, ikinci Başkanlık dönemini başlatan 20 Ocak 2025'ten sonra tüm dünyayı şoke eden üç toprak talebinde bulundu: Panama Kanalı, Kanada ve Grönland. Peki, Grönland'de hangi madenler var? Grönland'de hangi mineraller var?

GRÖNLAND’DE HANGİ MADENLER VAR?

Nadir Toprak Elementleri (REE)

Grönland’in en stratejik kaynakları arasında yer alır.

Neodimyum

Disprosyum

Praseodimyum

Bu elementler rüzgâr türbinleri, elektrikli araçlar, savunma sanayi ve elektronik üretiminde kullanılır.

Uranyum

Enerji üretimi ve nükleer teknoloji açısından önemlidir.

Özellikle Kvanefjeld bölgesinde uranyum rezervleri bulunur.

Demir Cevheri

Büyük ölçekli demir yatakları tespit edilmiştir.

Çelik sanayi için kritik bir hammaddedir.

Çinko ve Kurşun

Sanayi ve yapı sektöründe kullanılan önemli madenlerdir.

Grönland’in kuzey ve doğu bölgelerinde yoğunlaşır.

Altın

Sınırlı ama ekonomik değeri yüksek yataklar mevcuttur.

Geçmişte küçük ölçekli altın madenciliği yapılmıştır.

Bakır

Elektrik ve elektronik sektörünün temel metallerindendir.

Henüz büyük ölçekte işletilmemiştir.

GRÖNLAND’DE HANGİ MİNERALLER BULUNUR?

Grafit (batarya teknolojileri için önemli)

Nikel

Kobalt

Titanyum

Molibden

Florit

Zirkonyum

Bu mineraller özellikle yeşil enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji üretiminde kritik rol oynar.