Güçlü şifre nasıl oluşturulur? Parola güvenliği için altın değerinde öneriler

18 Mart 2022 Cuma, 14:49

Eleketrik, su, doğalgaz gibi hayatımızın değişmez bir parçası olan internette güvenle gezmenin sırrı, güçlü ve güvenli şifre kullanmaktan geçiyor. Fakat yapılan araştırmalar, kullanıcıların basit ve tahmin edilebilir şifreler kullandığını ortaya koyuyor. Periyodik olarak şifre değişikliği yapılmasını öneren uzmanlar; isim, doğum tarihi, plaka numarası, telefon alan kodu, sadece harf veya sadece sayı kullanılması yerine, spesifik cümlelerin şifre olarak tercih edilmesini tavsiye ediyor.

ŞİFRE-PAROLA GÜVENLİĞİ NASIL OLMALI?

Sadece Türkiye'de değil dünya genelinde de parola kullanımı çok önemsenmiyor. Saldırıların ve maddi kayıpların artmasının yanı sıra kullanıcıların hesaplarının çalınması gibi günlük yaşamı da etkileyen sorunların gözler önüne serilmesine rağmen en bilindik parolalar kullanılmaya devam ediyor. Hatırlanması çok kolay, yazması çok hızlı, yönetmesi zahmetsiz ve herkes tarafından kullanılan parolalar tercih edilmeye devam ediyor.

ESET Türkiye Ürün ve Pazarlama Müdürü Can Erginkurban, parolaların ?artık cümlelerden oluşması gerektiğini söyledi. Daha uzun, daha karmaşık ve hatırlaması daha kolay karmaşık parolaların kullanıcıların daha güvende olmasına yardımcı olacağını söyledi.

KARMAŞIK VE GÜVENLİ PAROLA NASIL OLUŞTURULUR?

Çözüm basit, öncelikle bildiğiniz parolaları unutmanız gerekir. Özellikle tek kelimeden oluşan parolalar çok sorunlu. Mesela '1907' veya '1974' gibi bir parolanız varsa, başınız belada demektir. Parola yerine karmaşık, cümle parolalar kullanmalısınız. Daha uzun, daha karmaşık ve hatırlaması kolay, daha güvenli ve emniyetli olmanıza yardımcı olur.

1) Cümle oluşturmak için sözcükler ekleyin

Diyelim ki okumayı seviyorsunuz. Size anlamlı bir şekilde mantıklı olması için etrafına bazı kelimeler ekleyin:

tarihkitaplarıokumayıseviyorum

2) Büyük harf ekleyin

Şu anda oluşturduğunuz parola, orijinal parolanızdan çok daha güçlü. Ancak, daha fazla ayrıntıya ihtiyacı var. Her kelimeyi vurguluyormuş gibi büyük harfler ekleyin:

TarihKitaplarıOkumayıSeviyorum

3) Yaratıcı olun ve noktalama işaretleri ve rakamlar ekleyin

Bu adımı dekoratif bir unsur olarak düşünün, sanki artık parolanızı görsel olarak düşünüyormuşsunuz gibi. Bunu kolaylaştırmak için, noktalama işaretlerini başına veya sonuna ekleyin:

*TarihKitapları0kumayı8eviyorum!

4) Daha fazla karmaşıklık için boşluk ekleyin

Birçok insan parolanıza boşluk eklemenin öneminin farkında değil. Bu parolayı çok daha karmaşık hale getirir:

*Tarih Kitapları 0kumayı 8eviyorum!

5) Bir adım daha ileri gitmek için blok halinde büyük harfler ekleyin

Parolanız iyi durumda. Ancak büyük harf ekleyerek, başka bir güvenlik katmanı daha ekleyin:

*TARİH Kitapları 0kumayı 8eviyorum!

Sizi zayıf, tek kelimelik bir paroladan daha güçlü, daha karmaşık bir parolaya götüren beş kolay adım. Bu arada unutmadan ekleyelim, parolalarınızda Türkçe karakterler kullanmanız mümkün hatta bu karakterler parolanızın kaba kuvvet saldırılarına (brute force attack) karşı daha güçlü olmasını sağlayacaktır.

Güvenli şifre-parola oluşturma kuralları:

* Kısa parolalar kötü, uzun parolalar iyidir

* Eski parolayı hiçbir zaman yeniden kullanmayın

* Ek güvenlik için iki faktörlü kimlik doğrulama kullanın

* Sahip olduğunuz her hesabın ayrı bir parolası olduğundan emin olun

* Parolalarınızı düzenli aralıklarla değiştirin

* Güvenilir bir parola yöneticisi kullanın

* Çok daha karmaşık bir parolaya ihtiyacınız var ise parola oluşturucu programlarını kullanabilirsiniz