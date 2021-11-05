Guinnes Rekorlar Kitabı'na başvuru yapıldı: Yeni Zelanda'da dünyanın en büyük patatesi bulundu
Hamilton kentinde yaşayan bir çift, arka bahçesindeki otları ayıklarken dünyanın en büyük patatesini buldu. Yaklaşık 8 kilogram ağırlığındaki patatese Doug adı verildi. Patates için Guinnes Rekorlar Kitabı'na da başvuru yapıldı.
Görsel: AP Photo
Yeni Zelanda’da bir çift, arka bahçesinde bulunan yaklaşık 8 kiloluk bir patates dünya rekorunu kırmaya aday oldu. Patatesin 7.8 kilogram ağırlığında olduğu ve Guinnes Rekorlar Kitabı’nda şu anda 'dünyanın en büyüğü' unvanına sahip olan patatesten yaklaşık 3 kilogram daha ağır olduğu belirtildi.
Bununla birlikte, dev patates ile 52 adet büyük porsiyon fast food patates kızartması ve yaklaşık 40 adet büyük boy patates cipsi yapılabileceği açıklandı.
NTV'nin aktardığı habere göre, Yeni Zelandalı çift Colin ve Donna Craig-Brown, Hamilton'daki çiftliklerinde Doug adını verdikleri patatesi tesadüfen buldu.
Ardından, Craig-Brown'lar, Doug'u garajlarına çektilerini ve patatesi tartıklarını söyledi. Çift, Doug'ın tanınması için Guinness Rekorlar Kitabı’na başvurduklarını ve haber beklediklerini açıkladı.
AP Photo
'ŞAPKA TAKTIK, YÜRÜYÜŞE ÇIKARDIK'
Diğer taraftan, patates 30 Ağustos'ta bulunmasından bu yana sosyal medyada ünlü oldu. Colin, Doug'u çekmek için küçük bir araba yaptığını belirterek, “Ona şapka taktık. Sosyal medyaya fotoğraflarını koydu. Yürüyüşe çıkardık. Hepsi çok eğlenceli. İnsanlardan çok iyi tepkiler alıyoruz” dedi.
Ancak Doug, zaman geçtikçe kurumaya ve ağırlığını kaybetmeye başladı.
'TEMİZLEDİK VE DONDURUCUYA KOYDUK'
Colin, "Doug biraz öfkelenmeye başladı. Bu yüzden onu temizledik ve dondurucuya koyduk. Onun kendi kendine büyüdüğünü ve en az iki yıl harcadığını düşünüyoruz. Bu, doğanın küçük hoş sürprizlerinden biri” dedi.
Doug’un geleceği ise şu an belirsiz. Çift ,onu patates cipsine dönüştürmeyi düşünürken yerel bir fabrika ondan vodka yapmayı teklif etti.
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