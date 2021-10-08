Niğde’de patates ve soğan üreticilerine ceza
Niğde’de mahsullerini tarladan depolarına götüren patates ve soğan üreticilerine, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) işlenmediği gerekçesiyle üçer bin lira para cezası kesildi.
Cezaya tepki gösteren CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, “Köylerde ekim yapan çiftçiler, mallarını depoya götürmek zorunda. Tüm ürünlerini tarladan satma ihtimalleri yok. Çoğu çiftçi, ÇKS’ye kayıtlı değil. Depoya giren mallar, Türkiye’de satıldığı zaman tüccar bakanlıktaki künye sisteminden çıkış yaparak hallere gönderiyor. Ama çiftçinin depoya koyarak saklayacağı malı, künyeye alması kadar saçma bir sistem yok” dedi. Adem, cezaların geri çekilmesini ve üretim politikasının düzenlenerek üreticinin mağduriyetinin giderilmesini istediklerini söyledi.
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