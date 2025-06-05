Gül Onat sevenlerinden dua istedi

'Sihirli Annem' dizisinde 'Perihan Peri' karakterini canlandıran usta oyuncu Gül Onat, geçen yıl pankreas kanserine yakalandığını açıklamıştı. Onat, Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” için kamera karşısına geçmiş, ancak sağlık sorunları nedeniyle filmin galasına katılamamıştı.



Sosyal medya fenomeni Murad Salahlı, Onat’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.



Salahlı’nın paylaştığı videoda sanatçı, sevenlerine “Çok ciddi bir ameliyat geçirdim. Hem dualarınızı bekliyorum hem de hepinizi sevgiyle öpüyorum” diye seslendi.















