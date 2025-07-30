Gülben Ergen'den 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna yanıt!

Ünlü sanatçı Gülben Ergen, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı soru-cevap etkinliğinde siyasete atılma konusunda gelen bir soruya açıklık getirdi. Bir takipçisinin, “Kadınlar için siyasete girmeyi düşünüyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Ergen, konuya dair düşüncelerini paylaştı.

"ÖZGÜRCE SİYASETİMİ YAPIYORUM ZATEN"

Kadın ve çocuk hakları gibi toplumsal konularda sık sık görüşlerini dile getiren Ergen, siyasete dair şöyle konuştu:

“Mesleğimi yaparken süs bebeği gibi durmakla yetinmeyip, kendi yaşam felsefeme, adalet, kadın, çocuk konuları başta olmak üzere özgürce siyasetimi yapıyorum zaten. Bir çatı altına girmem gerekmiyor.”