Güldür Güldür Show’un 11. Sezonunun yayın tarihi belli oldu

BKM imzalı Show TV’nin fenomen skeç programı “Güldür Güldür Show”un yayın tarihi açıklandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.10.2023 - 09:31
Güldür Güldür Show’un 11. Sezonunun yayın tarihi belli oldu
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“Güldür Güldür Show”un 11. sezonu merakla bekleniyor. “Güldür Güldür Show” 14 Ekim Cumartesi akşamı yeni sezonu açacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Güldür Güldür Show”un her yaştan seyirciyi ekran başına toplayan programın ekibinde yine Mahir İpek, Hasibe Eren, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Erdem Yener, Uğur Bilgin, Mehtap Yılmazkaya, Onur Atilla, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Aylin Kontante ve Alper Kul rol alıyor.


Güldür Güldür show yeni sezon

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