Güldür Güldür Show’un 11. Sezonunun yayın tarihi belli oldu
BKM imzalı Show TV’nin fenomen skeç programı “Güldür Güldür Show”un yayın tarihi açıklandı.
“Güldür Güldür Show”un 11. sezonu merakla bekleniyor. “Güldür Güldür Show” 14 Ekim Cumartesi akşamı yeni sezonu açacak.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre “Güldür Güldür Show”un her yaştan seyirciyi ekran başına toplayan programın ekibinde yine Mahir İpek, Hasibe Eren, Açelya Topaloğlu, Toygan Avanoğlu, Erdem Yener, Uğur Bilgin, Mehtap Yılmazkaya, Onur Atilla, Berkay Tulumbacı, Özgün Aydın, Ali Sunal, Doğa Rutkay, Aylin Kontante ve Alper Kul rol alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Tapuda yeni düzenleme geliyor
- AYM'den Can Atalay kararı!
- Türkiye'yi 'El Nino' vuracak!
- Herkesin merak ettiği 'köstebek' bakan açıklandı!
- Çevre dostu yakıtta sona gelindi
- İYİ Parti'nin Eskişehir adayı belli oldu!
- ABD jeti Suriye'de Türk İHA'sını düşürdü
- Ali Koç o görüntü hakkında ilk kez konuştu!
- 'Terbiyesizce davranışlar'
- Öcalan'ın mektubunu okumuştu