THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor... İşte temsilcilerimizin ilk maç programı!
Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'in yeni sezonu başlıyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ilk maç programı belli oldu.
THY Euroleague'in 2023-2024 sezonu 5 Ekim Perşembe günü oynanacak 5 karşlaşmayla başlayacak.
Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.
Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21.30'da başlayacak.
Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan ile 20.45'te karşılaşacak.
İLK HAFTA KARŞILAŞMALARI
THY Euroleague'de ilk haftanın diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:
5 Ekim Perşembe
20.00 Kızılyıldız-LDLC Asvel
21.05 Maccabi Playtika-Partizan
21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris
21.30 Bayern Münih-ALBA Berlin
6 Ekim Cuma
21.15 Panathinaikos-Olympiakos
21.30 Valencia Basket-Monaco
21.30 Baskonia-Real Madrid
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