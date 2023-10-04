THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor... İşte temsilcilerimizin ilk maç programı!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu THY Euroleague'in yeni sezonu başlıyor. Temsilcilerimiz Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun ilk maç programı belli oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:31
THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor... İşte temsilcilerimizin ilk maç programı!
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THY Euroleague'in 2023-2024 sezonu 5 Ekim Perşembe günü oynanacak 5 karşlaşmayla başlayacak.

Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21.30'da başlayacak.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan ile 20.45'te karşılaşacak.

İLK HAFTA KARŞILAŞMALARI

THY Euroleague'de ilk haftanın diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:

5 Ekim Perşembe

20.00 Kızılyıldız-LDLC Asvel

21.05 Maccabi Playtika-Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih-ALBA Berlin

6 Ekim Cuma

21.15 Panathinaikos-Olympiakos

21.30 Valencia Basket-Monaco

21.30 Baskonia-Real Madrid


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