THY Euroleague'de yeni sezon başlıyor... İşte temsilcilerimizin ilk maç programı!

Yayınlanma: 04.10.2023 - 15:31

Güncelleme: 04.10.2023 - 15:31

THY Euroleague'in 2023-2024 sezonu 5 Ekim Perşembe günü oynanacak 5 karşlaşmayla başlayacak.

Anadolu Efes, THY Euroleague'de 2023-2024 sezonunun ilk haftasında 5 Ekim Perşembe günü deplasmanda Barcelona ile karşılaşacak.

Blaugrana Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, 21.30'da başlayacak.

Temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko ise 6 Ekim Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda EA7 Emporio Armani Milan ile 20.45'te karşılaşacak.

İLK HAFTA KARŞILAŞMALARI

THY Euroleague'de ilk haftanın diğer karşılaşmaları ise şu şekilde:

5 Ekim Perşembe

20.00 Kızılyıldız-LDLC Asvel

21.05 Maccabi Playtika-Partizan

21.30 Virtus Segafredo Bologna-Zalgiris

21.30 Bayern Münih-ALBA Berlin

6 Ekim Cuma

21.15 Panathinaikos-Olympiakos

21.30 Valencia Basket-Monaco

21.30 Baskonia-Real Madrid