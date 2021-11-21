Güldür Güldür'de duygusal anlar: 'Kemal Sunal bana dedi ki...'

21 Kasım 2021 Pazar, 17:16

Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu programda, bir seyirci Kemal Sunal ile yaşadığı anısını anlattı.



Seyircinin anısı, Kemal Sunal'ın Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını bir kez daha ortaya çıkardı.

Ali Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, "Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda" diye sordu.

Seyircilerden biri söz alıp, şunları anlattı:

"Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim. Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim, ama hiç kağıt yoktu yanımda... Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, 'Kemal abi, buna bir imza atar mısın' dedim. 'Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir' dedi... Hayatımda hiç o kadar utanmadım. 'Ne olur beş dakika bekler misiniz?' dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi. Kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım."