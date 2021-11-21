Güldür Güldür'de duygusal anlar: 'Kemal Sunal bana dedi ki...'
Show TV'nin beğenilen eğlence programlarından 'Güldür Güldür'ün son bölümüne katılan bir yarışmacı, anlattığı bir anıyla başta Ali Sunal olmak üzere tüm seyircilere duygusal anlar yaşattı.
Usta sanatçı Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'ın sunduğu programda, bir seyirci Kemal Sunal ile yaşadığı anısını anlattı.
Seyircinin anısı, Kemal Sunal'ın Atatürk'e olan sevgisini ve saygısını bir kez daha ortaya çıkardı.
Ali Sunal, skeç başlamadan önce seyircilere dönerek, "Çok zor bir durumda kalan oldu mu aranızda" diye sordu.
Seyircilerden biri söz alıp, şunları anlattı:
"Benim en zor olduğum an sizin babanızın karşısında oldu. Babanız sizi okuldan almaya gelmişti. Ben de o zaman lise ikinci sınıf öğrencisiydim. Kemal Sunal gelmiş, babanızdan imza almak istedim, ama hiç kağıt yoktu yanımda... Cebimde 20 lira vardı. 20 lirayı çıkardım, 'Kemal abi, buna bir imza atar mısın' dedim. 'Atatürk'ün resminin olduğu kağıda imza atmam kardeş, git bana kağıt getir' dedi... Hayatımda hiç o kadar utanmadım. 'Ne olur beş dakika bekler misiniz?' dedim. Sağ olsun, kırmadı, bekledi. Kağıdı getirdim, imzaladı. En zor durumda kaldığım o andır hayatımda, ben elli dört yaşımdayım."
Video Haberler
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
- Karamollaoğlu'nu çileden çıkaran soru
- Bakan Elvan'ın istifa edeceği iddialarına çarpıcı yanıt
- 'Dövizi rahatlatacak tek yol'u açıkladı
- Marketlerde kriz çıkaran karar
- Canlı yayında 'görevden alma' tartışması
- Emin Çapa: Erdoğan'ın yapabileceği tek bir iyilik var...
En Çok Okunan Haberler
- Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı
- Dünyaca ünlü ekonomist Türkiye'nin enflasyonunu açıkladı
- AKP'de 'Erdoğan'a teşekkür' istifası
- 'Üçüncü İttifak'ta kimler olmayacak?
- Özgür Demirtaş'tan kripto para yorumu
- Mansur Yavaş’tan TikTok paylaşımı
- AKM'de çukur bilmecesi
- Yeni Kurtlar Vadisi geliyor!
- Saadet Partisi ittifak kararını verdi!
- 'Demokrat amcam sizi yaktım' diyen kullanıcıya yanıt