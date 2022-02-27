Güldür Güldür’den doğalgaz faturası skeci

Güldür Güldür’ün son bölümünde doğalgaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2022 Pazar, 15:27
Güldür Güldür’den doğalgaz faturası skeci
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Art arda yapılan zamlar, yurttaşların ve ünlülerin tepkisini çekmeye devam ederken komedi programlarının da konusu haline geldi.

Son olarak Show TV’nin beğenilen eğlence programlarından Güldür Güldür Show'un  son bölümünde doğalgaz faturalarına yapılan zamlar eleştirildi. 

Güldür Güldür’ün sevilen karakteri Bilal'in doğalgaz faturalarına isyanı alkış topladı.

Doğalgaz faturalarındaki yüksek fiyatlar “Bolu’daki kütük evi şöminede yaksak daha uygun” sözleriyle eleştiri konusu yapıldı.




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