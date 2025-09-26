Sanat camiasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, yaşamını yitirdi. Peki, Güllü kimdir? Güllü neden öldü? Güllü kaç yaşında, nereli?

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu. Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazandı.

Zor bir çocukluk geçiren ve küçük yaşlarda gece kulüplerinde şarkı söyleyerek kariyerine başlayan Güllü, 1973 yılında İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde bulunan Kasımpaşa semtinde dünyaya geldi. 1988'de henüz 15 yaşındayken, düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye çıktı. Yaşından dolayı gazinocuların kendisine iş vermeye cesaret edememesi yüzünden, okuluna dönmek zorunda kaldı. Ancak ailesinin maddi durumundan dolayı bir süre sonra okulu bırakıp şarkıcılığa devam etti.

GÜLLÜ'NÜN ÖZEL YAŞAMI

Evlendikten sonra sahnelere bir süre ara verdi. Güllü ile Gürol Gülter ile 1996 yılında evlendi. Bu evlilikten iki çocukları dünyaya geldi. 2000'de boşanıp sahnelere yeniden döndü.

GÜLLÜ'NÜN ALBÜMLERİ VE ŞARKILARI

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.