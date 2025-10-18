Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter isyan etti: 'Annemle aramız bozuk değildi, iftiralara maruz kaldım'

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6'ncı kattaki evinin penceresinden 26 Eylül'de düşerek yaşamını yitiren şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu.

"ÇOK ÇİRKİN İFTİRALARA MARUZ KALDIM"

Gülter, annesinin ölümünden sonra kendisi ve kardeşi hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin olarak, "Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım" dedi.

Kendi geçimini hemşirelik yaparak sağladığını belirten Gülter, "Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım, özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapıyorum" ifadelerini kullandı.

"ANNEMLE ARAMIZ BOZUK FALAN DEĞİLDİ"

Annesiyle ilişkisinin iyi olduğunu vurgulayan Gülter, "Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı" diye konuştu.

Sorular ve Tuğyan Ülkem Gülter'in yanıtları şöyle:

- Annenizin ölümünden sonra size yönelik birçok iddia ortaya atıldı. Neler söylemek istersiniz?

Evet ne yazık ki benim ve kardeşim için bir çok iftira ortaya atıldı. Yasaklı madde kullandığım ve bundan dolayı sabıkam olduğu, annemle para için ilişki kurduğum gibi çok çirkin iftiralara maruz kaldım. Adli sicil kaydımı sizinle de paylaşıyorum. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman yasaklı madde kullanmadım. Test de yaptırdım ve bunu da sizinle paylaşıyorum. Ben 2016'dan beri çalışan bir insanım. 4 yaşında bir kızım var, kızımı da tek başıma büyütüyorum. Çok severek evlendim ancak çok yanlış bir evlilik yaptım. Uzun zaman da boşanmak için mücadele ettim.

Bu süreçte de annemin evine geldim. 6 aylıktı kızım, annemin evine geldiğimde. Zaten kızım erken doğumdan dolayı çok küçük dünyaya geldi. Boşanma aşamasındayken eski eşim cezaevine girdi. O süreçte Sosyal Hizmetler annemin evine gelip çocuğa oda yapmamı ve benim de sigortalı bir işte çalışmam gerektiği söylendi. Ben de sigortalı olarak mesleğim olan hemşirelik yapıyorum. Özel bir hastanede yoğun bakım hemşireliği yapıyorum. Yani ben yıllardır kendi paramı kazanıyorum. Bana bu süreçte söylenenler tamamen iftira.

- Annenizle aranız iyi değil deniyordu. Neler söylemek istersiniz?

Annemle aramız bozuk falan değildi. Zaten kötü olsa son gün oyun oynar mıydık? Bizim anne-kız ilişkimizden öte annem benim hayatımdaki en yakın arkadaşımdı. Onunla her şeyimi paylaşırdım.

- Peki neden sizi ilk günden itibaren hedef aldılar?

Bizim özel hayatımızı bilmedikleri için. Annemin güya 200 milyon TL parası varmış. Bunlar tamamen yalan. Biz normal yaşayan bir Türk ailesiyiz. Bakkalla, kasaba veresiye yazdıran insanlarız. Annemin böyle bir parası yok. Benim kızım özel okula gidiyordu, fazla masraf olmasın diye devlet okuluna aldık. Denildiği gibi annemin malı mülkü olsa böyle yapar mıydık? Ben hayatım boyunca çalıştım. Bugüne kadar kredi kartı bile kullanmadım."