Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu: 'Yardım edin, dua edin'

Türkiye, 26 Eylül sabahı ünlü şarkıcı Güllü’nün ölüm haberine uyandı. Herkesi şoke eden ani ölüm günlerce konuşuldu.

Yalova Çınarcık’ta 6. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybeden Güllü, geride bir yığın cevaplanamayan soru işareti bıraktı. Herkes “Güllü düştü mü, yoksa atıldı mı?” diye merak ederken, Güllü’nün adli tıp raporu çıktı.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Kanında yüksek düzeyde etil alkol tespit edilen Güllü’nün zehirlenerek öldüğüne dair tıbbi bir delil bulunmadığı ve yüksekten düşmeye bağlı olarak kırık, beyin kanaması ve iç kanama sonucunda ölümün meydana geldiği açıklandı.

"BUGÜN BENİM SULTANIMIN DOĞUM GÜNÜ"

Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter, annesinin ölümünün ardından ilk kez ‘Neler Oluyor Hayatta’ programına bağlanarak duygusal bir konuşma yaptı.

Gülter, “Bugün 15 Ekim, benim sultanımın doğum günü. Herkese sesleniyorum, lütfen dua edin. Yardım edin, dua edin. Ben annemi ellerimle toprağa verdim. Bu yaşımda anneme sarılamadım, kokusunu içime çekemedim" dedi.

Gülter, konuşmakta zorlanarak annesini kaybetmenin derin acısını ifade etti.

Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in arkadaşı Sultan, olay gecesi evde bulunan bir diğer kişi olarak canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.

"BENİM MANEVİ ANNEMDİ"

Sultan, Güllü’nün ölümüne dair şu ifadeleri kullandı:

“Güllü, benim manevi annemdi. Ben 1 yıl önce annemi kaybettim ve Gül anne bana bir anne gibi sahip çıktı. Gül anne, bana çok destek oldu. Evine ilk defa gelmiyorum. Şarkı söylüyordu, video çekmiştim ama son videosu olduğunu asla düşünemezdim. Film izledik, şarkılar dinledik ve çok güzel bir gece geçirdik. Uyku dahi uyuyamıyorum, gözümün önünden gitmiyor. Sokağa dahi çıkamıyoruz, insanlar bize kötü bakışlarla yaklaşıyor. Yerde yatarkenki görüntüsünü gördüm, can yakıcıydı.”