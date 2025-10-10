Sinema oyuncusu Hülya Koçyiğit'in kızı Gülşah Alkoçlar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD gezisinin ardından Azerbaycan ekibine de dahil oldu. Bu gelişmenin ardından Alkoçlar'ın hayatı merak edilmeye başlandı. Peki, Gülşah Alkoçlar kimdir? Gülşah Alkoçlar kaç yaşında, nereli? Gülşah Alkoçlar'ın eşi kim?

GÜLŞAH ALKOÇLAR KİMDİR?

Gülşah Alkoçlar, 24 Nisan 1969 tarihinde oyuncu Hülya Koçyiğit ile futbolcu Selim Soydan'ın kızı olarak dünyaya gelmiştir. Gülşah Alkoçlar 5 yaşına geldiğinde ilk çocuk filmi, Gülşah Film adına çekildi. Adına kurulmuş olan Gülşah Film'in en küçük oyuncusu olmuştu.

GÜLŞAH ALKOÇLAR'IN EŞİ KİM?

Alkoçlar, 17 Ocak 1988 tarihinde Ender Alkoçlar ile evlenmiştir. 2 Aralık 1988 tarihinde ilk çocuğu Neslişah Alkoçlar, 22 Temmuz 1993 tarihinde ise ikinci çocuğu Aslışah Alkoçlar dünyaya gelmiştir.

ENDER ALKOÇLAR KİMDİR?

Ender Alkoçlar, 1968 yılında İstanbul'da doğdu. İstanbul Erkek Lisesi'nde eğitim gördükten sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Alkoçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde lüks oteller işleten Alkoçlar Grubu'nun sahibidir.