Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor

03 Ekim 2021 Pazar, 10:15

Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı.

Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak.

Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra'da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.