Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu Londra'ya taşınıyor
Gülşen’in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul’daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı. Ünlü çift Londra'ya gidiyor
Şarkıcı Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu, İstanbul'daki stüdyosunda yer alan tüm ekipmanlarını sattı.
Stüdyosunu da kapatan müzisyen, bir ay sonra tamamen Londra'ya taşınacak.
Gülşen, oğulları Azur için okul ve evi ayarladıktan sonra ünlü müzik adamı da Londra'da stüdyo açacak. Ünlü aranjör, yaz sonu Tarkan'ın üç yeni şarkısını da dünyaca ünlü Abbey Road stüdyolarında kaydetmişti.
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