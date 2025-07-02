Günde 3 öğün ton balığı yiyen kadın hastanelik oldu!

ABD’nin Alabama eyaletinde yaşayan 29 yaşındaki ofis çalışanı Nasha Montgomery, aylar boyunca günde üç öğün ton balığı tüketmesinin ardından cıva zehirlenmesi yaşadığını açıkladı. 2021'in sonlarında yüksek proteinli beslenme amacıyla ton balıklı salatalar hazırlamaya başlayan Montgomery, haftada yaklaşık altı konserve ton balığı tükettiğini söyledi.

İLK BELİRTİLERİ FARK ETMEDİ

Zamanla kas krampları, karıncalanma hissi ve ağızda metalik tat gibi belirtiler yaşamaya başlayan genç kadın, bu şikayetlerini başta strese bağladı. İlk başvurduğu sağlık kontrolünde yapılan kan testleri normal çıkınca durumu ciddiye almayan Montgomery, belirtiler geçmeyince yeniden doktora gitti. Bu kez yapılan detaylı testler sonucunda vücudunda yüksek düzeyde cıva tespit edildi.

"SAĞLIKLI BESLENDİĞİMİ SANDIYORDUM"

Doktorların cıva kaynaklı ciddi sağlık sorunlarının kalıcı olabileceği uyarısının ardından Montgomery, ton balığını diyetinden tamamen çıkardı. Altı ila sekiz ay süren bir arınma sürecine girdiğini belirten Montgomery, “Sağlıklı beslendiğimi sanıyordum, ama iyi şeylerin fazlası zararlı olabilir” sözleriyle yaşadıklarını paylaştı. Zaman zaman karıncalanma hissettiğini söyleyen genç kadın, genel sağlık durumunun ise düzeldiğini ifade etti.

TON BALIĞINDA CIVA RİSKİ

Uzmanlar, ton balığı gibi büyük deniz canlılarının denizlerdeki cıva birikimi nedeniyle yüksek düzeyde toksik metal içerdiğini belirtiyor. Özellikle orkinos gibi türlerin daha fazla cıva taşıyabileceği, bu nedenle haftada iki kutudan fazla ton balığı tüketiminin sağlık açısından riskli olduğu ifade ediliyor. Hamile kadınlar ve çocuk sahibi olmak isteyen bireyler için bu riskin daha yüksek olduğu vurgulanıyor.



