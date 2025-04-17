Günde 7 tane yiyince böbrekleri tertemiz yapıyor

Yayınlanma: 17.04.2025 - 10:39

Güncelleme: 17.04.2025 - 10:39

Sonbaharın mütevazı meyvelerinden biri olan muşmula, halk arasında "beşbıyık" ya da "döngel" olarak da bilinir. Çoğu zaman göz ardı edilen bu meyve, özellikle böbrek sağlığı üzerindeki etkisiyle son zamanlarda dikkatleri üzerine çekiyor.

Muşmula, yüksek lif ve antioksidan içeriği sayesinde böbreklerin doğal yollarla çalışmasına destek oluyor. İçeriğindeki tanen, organik asitler ve C vitamini, böbreklerde biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olarak böbrek taşlarının oluşum riskini azaltabiliyor.

GÜNDE KAÇ TANE YENİR?

Uzmanlar, sindirim sistemini desteklemek ve böbrek sağlığından fayda görmek için günde 5 ila 7 adet olgun muşmula tüketmenin yeterli olduğunu belirtiyor. Ancak aşırı tüketim, mide hassasiyeti olanlarda asidik etkiler yaratabileceği için ölçülü olmakta fayda var.

DİĞER FAYDALARI

Kabızlık sorununu hafifletir

Bağışıklığı güçlendirir

İdrar söktürücü özelliğiyle ödem atımını destekler

Antioksidan yapısıyla hücreleri yeniler

DİKKAT EDiLMESİ GEREKENLER

Ham muşmula tadı acı ve buruk olduğu gibi mideyi zorlayabilir. Bu yüzden tam olgunlaştıktan sonra tüketmek gerekir. Şeker hastaları ise porsiyon kontrolüne dikkat etmeli.