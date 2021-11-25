Gündüz öğretmenlik, akşam yönetmenlik yapıyor

25 Kasım 2021 Perşembe, 00:00

Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okurken Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen Yunus Çiftçi, o günden bu yana tiyatrodan kopmadı.

15 yıl önce meslektaşlarıyla Şehri Bingöl Tiyatrosu’nu kuran Çiftçi, Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’ndaki derslerden arta kalan vaktinde de tiyatroda yönetmenlik yapıyor.

Hem yetişkin hem de çocuk oyunları hazırlayan Çiftçi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere turneler düzenleyerek tiyatro severlerle bir araya geliyor.

Öğretmenlik mesleğinde 20. yılını geride bırakan Çiftçi, hem öğretmenliği hem de tiyatroyu ilk günkü şevk ile yaptığını söyledi. Şimdiye kadar 80 oyun sahnelediklerini söyleyen Çiftçi, “Son nefesime kadar hem öğretmenlik mesleğimi icra edeceğim hem de tiyatro çalışmalarına devam edeceğim” diye konuştu.