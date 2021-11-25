Gündüz öğretmenlik, akşam yönetmenlik yapıyor

Bingöl'de Mustafa Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerinden Yunus Çiftçi, derslerden arta kalan vaktinde, meslektaşlarıyla kurduğu Şehri Bingöl Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapıyor. Öğretmenlik mesleğinde 20. yılını geride bırakan Çiftçi, "Son nefesime kadar devam edeceğim" dedi.

İHA
25 Kasım 2021 Perşembe, 00:00
Gündüz öğretmenlik, akşam yönetmenlik yapıyor
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Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okurken Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen Yunus Çiftçi, o günden bu yana tiyatrodan kopmadı.

15 yıl önce meslektaşlarıyla Şehri Bingöl Tiyatrosu’nu kuran Çiftçi, Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’ndaki derslerden arta kalan vaktinde de tiyatroda yönetmenlik yapıyor.

Hem yetişkin hem de çocuk oyunları hazırlayan Çiftçi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere turneler düzenleyerek tiyatro severlerle bir araya geliyor.

Öğretmenlik mesleğinde 20. yılını geride bırakan Çiftçi, hem öğretmenliği hem de tiyatroyu ilk günkü şevk ile yaptığını söyledi. Şimdiye kadar 80 oyun sahnelediklerini söyleyen Çiftçi, “Son nefesime kadar hem öğretmenlik mesleğimi icra edeceğim hem de tiyatro çalışmalarına devam edeceğim” diye konuştu.


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