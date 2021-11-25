Gündüz öğretmenlik, akşam yönetmenlik yapıyor
Bingöl'de Mustafa Kemal Paşa İlkokulu öğretmenlerinden Yunus Çiftçi, derslerden arta kalan vaktinde, meslektaşlarıyla kurduğu Şehri Bingöl Tiyatrosu'nda yönetmenlik yapıyor. Öğretmenlik mesleğinde 20. yılını geride bırakan Çiftçi, "Son nefesime kadar devam edeceğim" dedi.
Atatürk Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde sınıf öğretmenliği okurken Güzel Sanatlar Fakültesi’nde yapılan seçmeyle bir oyunda hamal rolünü üstlenen Yunus Çiftçi, o günden bu yana tiyatrodan kopmadı.
15 yıl önce meslektaşlarıyla Şehri Bingöl Tiyatrosu’nu kuran Çiftçi, Mustafa Kemal Paşa İlkokulu’ndaki derslerden arta kalan vaktinde de tiyatroda yönetmenlik yapıyor.
Hem yetişkin hem de çocuk oyunları hazırlayan Çiftçi, Ankara, İstanbul gibi şehirlere turneler düzenleyerek tiyatro severlerle bir araya geliyor.
Öğretmenlik mesleğinde 20. yılını geride bırakan Çiftçi, hem öğretmenliği hem de tiyatroyu ilk günkü şevk ile yaptığını söyledi. Şimdiye kadar 80 oyun sahnelediklerini söyleyen Çiftçi, “Son nefesime kadar hem öğretmenlik mesleğimi icra edeceğim hem de tiyatro çalışmalarına devam edeceğim” diye konuştu.
Video Haberler
- '''Ekonomik kriz yok' diyenler Saray'da oturanlar
- ''İnsanlar çöpü, ezikleri toplayıp evine götürüyor''
- İzmir'de yarım gevrek satışı başladı
- Soylu, CHP'li Mahir Başarır'a neler söyledi?
- İnterseks olmak: ''İnsanlar şüpheyle bakıyor''
- Kriz her yerde: Fırıncılar da isyanda!
- BAE'nin istediği dev Türk şirketi
- Karabat'tan 'yağlara zam' videosu
- Kasapoğlu'na rant tepkisi
- Damadın bu sözleri akıllara geldi
En Çok Okunan Haberler
- Bakanlıktan Müslüme'nin ölümüne ilişkin açıklama
- Hasan Yağal'dan skandal savunma!
- Trabzon'da 'Geçinemiyoruz' eylemi
- 'Cumhur'u harekete geçirecek sonuç
- Ankara'da ekmeğe büyük zam
- Gökhan Özoğuz'dan 'Müslüme' isyanı
- Ekmek fiyatı tavsiyesi veren Sayan baltayı taşa vurdu!
- Reuters'tan çarpıcı Türkiye analizi
- Erdoğan'dan yeni 'faiz' açıklaması
- Dünya Sağlık Örgütü'nden 'süper varyant' açıklaması